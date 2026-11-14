Ingenieros petroleros advierten que Bolivia necesita inversiones para salir de la crisis energética

El presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de Bolivia, Marco Antonio Ortiz, calificó de crítica la situación de las reservas de hidrocarburos y advirtió que el país necesita inversiones urgentes para revertir el escenario energético.

Ortiz sostuvo que Bolivia todavía cuenta con recursos gasíferos, pero enfrenta dificultades para recuperar su capacidad productiva debido a la falta de inversiones en exploración y desarrollo de campos.

“Lo que Bolivia necesita es inversión. Gas tenemos, tenemos los gases. Necesitamos la inversión urgentemente”, manifestó el representante del sector.

Entre las medidas que considera necesarias, planteó la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos que priorice la llegada de capitales y permita recuperar los campos maduros, incrementar la producción de líquidos e impulsar nuevas actividades exploratorias.

Asimismo, consideró que la discusión de esta normativa debe ser resultado de un acuerdo nacional entre la Asamblea Legislativa y los distintos niveles de Gobierno, con el objetivo de acelerar su tratamiento.

El presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros también planteó la posibilidad de emitir un decreto de emergencia energética para atender la situación y facilitar la recuperación del sector.

Aunque reconoció que el panorama es crítico, Ortiz aseguró que todavía es posible revertir la crisis, siempre que se actúe con rapidez y se brinde certidumbre a los inversionistas y a la población.

A su criterio, la inversión privada es fundamental para evitar que el deterioro de la producción de hidrocarburos tenga consecuencias mayores para el país.