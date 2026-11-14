Maestros urbanos de Santa Cruz cumplen 11 días de huelga y anuncian radicalización de medidas

La huelga de hambre del Magisterio Urbano cumple 11 días en Santa Cruz, mientras que a nivel nacional se desarrolló una reunión entre representantes del sector y el Ministerio de Educación, con la intermediación del Defensor del Pueblo. Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdos.

El dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, cuestionó la falta de voluntad del Gobierno para atender sus demandas y aseguró que la ruptura del diálogo responde a la negativa de las autoridades a retirar el anteproyecto de ley de descentralización.

“Hace minutos acaba de romperse el diálogo por la falta de voluntad de un ministro terco, de un ministro que no sabe escuchar la posición de los maestros”, manifestó Chávez.

El dirigente sostuvo que el principal pedido del sector es la eliminación total del anteproyecto, al considerar que contradice compromisos asumidos anteriormente por el Gobierno.

Recordó que el 16 de mayo, en Cochabamba, se firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación que establecía el compromiso de no impulsar políticas de descentralización ni privatización de la educación.

También mencionó el compromiso asumido por el presidente del Estado en julio, durante una reunión con la Central Obrera Boliviana, en la que se habría ratificado esa posición.

“Los maestros, si el Gobierno piensa que nos vamos a cansar, se equivocan”, afirmó el dirigente, al ratificar que continuarán con sus movilizaciones hasta que sus demandas sean atendidas.

Ante la falta de entendimiento, Chávez anunció que el sector analizará nuevas medidas de presión. Entre ellas mencionó la masificación de la huelga de hambre y un paro de 72 horas, cuya decisión será evaluada en La Paz con la participación de representantes de las 31 federaciones del país.