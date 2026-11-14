¿Tienes deudas tributarias? Llega un nuevo perdonazo con descuentos del 50%

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó una nueva normativa que establece beneficios para los contribuyentes con deudas pendientes por impuestos a bienes inmuebles, vehículos y patentes municipales. La medida contempla descuentos de hasta el 50% y tendrá una vigencia limitada.

El secretario municipal de Economía y Finanzas, Carlos Schlink, explicó que el beneficio alcanza a las obligaciones tributarias de diferentes gestiones, con porcentajes de condonación que varían según el año de la deuda.

“Los impuestos de 2020 hacia atrás tienen un perdonazo del 50% con relación al pago del impuesto omitido, es decir, el impuesto que no se pagó y lo que son las multas e intereses”, precisó Schlink.

En cambio, para las deudas acumuladas entre las gestiones 2021 y 2024, el perdonazo contempla la condonación total de multas e intereses. Sin embargo, los contribuyentes deberán cancelar el 100% del impuesto adeudado.

Schlink informó que el programa estará vigente desde el lunes 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre, durante un periodo de 20 días hábiles, con el objetivo de facilitar la regularización de las obligaciones tributarias.

La atención se realizará en las oficinas de la Quinta Municipal, de 08:00 a 16:00. Además, se habilitará la atención los sábados hasta concluir con todos los contribuyentes que se encuentren en fila.

El secretario también anunció que durante la última semana del beneficio se ampliará el horario de atención hasta las 18:00, para brindar mayores facilidades a quienes busquen ponerse al día con sus impuestos.