ASFI alerta sobre nuevas modalidades de estafas digitales tras registrar 1.201 reclamos

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) alertó este viernes 13 de noviembre sobre nuevas modalidades de estafas digitales, después de informar que las entidades financieras recibieron 1.201 reclamos por operaciones bancarias no reconocidas entre enero y septiembre de 2026.

La cifra representa un incremento significativo frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 524 reclamos de similares características, lo que equivale a un aumento aproximado del 129%.

Ante esta situación, la entidad reguladora advirtió que los delincuentes utilizan diferentes mecanismos para obtener información confidencial, sustraer contraseñas y conseguir que los usuarios realicen transferencias de dinero sin advertir el engaño.

Entre las modalidades identificadas se encuentran los códigos QR fraudulentos, llamadas que suplantan a funcionarios bancarios, mensajes de texto y páginas web falsas.

Entidades financieras recibieron un promedio de 133 reclamos mensuales

De acuerdo con los datos de la ASFI, las 1.201 reclamaciones fueron presentadas inicialmente ante las entidades financieras por clientes que desconocieron determinadas operaciones digitales.

Esta cantidad representa un promedio de aproximadamente 133 reclamos mensuales durante los primeros nueve meses del año.

Por otra parte, la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI informó que recibió 40 reclamos en segunda instancia relacionados con transacciones digitales no reconocidas durante el mismo periodo.

Esta cifra equivale a un promedio de cuatro a cinco casos mensuales atendidos directamente por la instancia reguladora.

La ASFI aclaró que ambos registros corresponden a diferentes etapas de atención: los 1.201 reclamos fueron presentados ante las entidades financieras, mientras que los 40 corresponden a casos elevados a la Defensoría del Consumidor Financiero.

Alertan sobre cuatro modalidades de estafa digital

La institución identificó cuatro mecanismos utilizados por los delincuentes para engañar a los usuarios del sistema financiero.

Phishing: envío de correos electrónicos o enlaces a páginas falsas que imitan los sitios oficiales de entidades bancarias.

envío de correos electrónicos o enlaces a páginas falsas que imitan los sitios oficiales de entidades bancarias. Vishing: llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacen pasar por funcionarios de bancos u otras instituciones confiables.

llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacen pasar por funcionarios de bancos u otras instituciones confiables. Smishing: mensajes de texto fraudulentos que buscan obtener contraseñas, códigos de seguridad u otra información personal.

mensajes de texto fraudulentos que buscan obtener contraseñas, códigos de seguridad u otra información personal. Quishing: utilización de códigos QR falsos que conducen a páginas fraudulentas o inducen a realizar pagos a cuentas distintas.

En todos estos casos, los responsables intentan ganarse la confianza de las víctimas para acceder a sus datos bancarios o conseguir transferencias de dinero.

Un código QR falso puede poner en riesgo los ahorros

La ASFI advirtió especialmente sobre los riesgos asociados al uso de códigos QR de procedencia desconocida.

Los delincuentes pueden enviar estos códigos mediante mensajes, redes sociales o anuncios para dirigir a los usuarios a sitios que aparentan pertenecer a entidades financieras.

Una vez que la persona ingresa al enlace, los estafadores pueden solicitar información confidencial o inducirla a realizar pagos fraudulentos.

La directora de la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI, Carolina Martínez, señaló que los responsables también utilizan supuestas ventas, premios y promesas de ganancias extraordinarias para captar víctimas.

En algunos casos, incluso se hacen pasar por familiares o instituciones conocidas para conseguir que las personas compartan contraseñas o instalen aplicaciones maliciosas.