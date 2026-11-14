Fiscalía rechaza denuncia de Lara contra Sokol por el caso audios, según su defensa

El Ministerio Público emitió una resolución de rechazo a la denuncia presentada por el vicepresidente Edmand Lara contra el excomandante general de la Policía, Mirko Antonio Sokol Saravia, dentro del denominado caso audios, según informó este viernes 13 de noviembre su abogado defensor, Abel Loma.

La determinación fue conocida después de varios meses de investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con grabaciones difundidas en redes sociales, en las que se hacía referencia a supuestas irregularidades en la institución policial.

“Se ha emitido una resolución de rechazo a favor del excomandante de la Policía, el general Mirko Antonio Sokol Saravia”, manifestó el jurista.

Defensa asegura que la investigación no estableció responsabilidad penal

El abogado explicó que la denuncia fue presentada por el vicepresidente Edmand Lara a partir de grabaciones que circulaban en redes sociales.

Según Loma, después de desarrollar las actuaciones investigativas, el Ministerio Público determinó rechazar la denuncia.

“El día de hoy el Ministerio Público concluye una investigación a favor del general Sokol, en la cual se ha determinado claramente que no existe ningún grado de responsabilidad penal para él”, afirmó.

Sin embargo, la resolución de rechazo anunciada por la defensa no equivale a una sentencia absolutoria y todavía corresponde conocer sus fundamentos y las eventuales actuaciones de las partes.

Loma indicó que la Fiscalía deberá notificar formalmente la determinación al denunciante y al denunciado.

Cuestiona que la denuncia fuera admitida por siete delitos

Uno de los principales cuestionamientos del abogado estuvo dirigido a la actuación del Ministerio Público durante la gestión del exfiscal general Roger Mariaca.

Loma consideró irregular que la denuncia fuera admitida por siete presuntos delitos sin que, a su criterio, se realizara un análisis suficientemente riguroso de los elementos presentados.

“Lo extraño es que el Ministerio Público admite esta denuncia cuando estaba el exfiscal Roger Mariaca por siete delitos”, sostuvo.

Entre los delitos inicialmente investigados figuraban concusión, uso indebido de influencias, cohecho pasivo, omisión de denuncia, encubrimiento, apología pública de un delito y enriquecimiento ilícito.

El abogado insistió en que la Fiscalía debió verificar previamente la existencia de elementos que justificaran la apertura de la investigación.

Pide al Vicepresidente no impugnar la resolución

Tras conocer la determinación, Loma expresó su expectativa de que el vicepresidente Edmand Lara no presente una objeción contra el rechazo de la denuncia.

“Espero que un vicepresidente serio no tenga que presentar ningún memorial de impugnación a este rechazo de denuncia, porque no corresponde”, manifestó.

El jurista calificó las acusaciones contra su defendido como carentes de sustento y sostuvo que la decisión fiscal respalda la posición asumida por la defensa desde el inicio del proceso.

No obstante, la posibilidad de objetar una resolución de rechazo forma parte de los mecanismos previstos en el procedimiento penal y no queda descartada por la valoración del abogado.

Loma analizará posibles responsabilidades en la Fiscalía

Consultado sobre la posibilidad de iniciar acciones legales, el abogado explicó que, por el momento, no existe una decisión de presentar nuevas denuncias.

Sin embargo, señaló que evaluará con Sokol la actuación de los funcionarios responsables de analizar y admitir inicialmente la denuncia.

“Vamos a analizar con el excomandante el poder establecer algún grado de responsabilidad en la Unidad de Análisis del Ministerio Público”, afirmó.

Loma sostuvo que esta unidad tiene la función de revisar las denuncias y verificar si contienen elementos suficientes para dar curso a una investigación penal.