Suben insumos, pero comida casera para perros mantiene su precio

El encarecimiento de los insumos básicos en Santa Cruz también impacta a los negocios dedicados a las mascotas, como el emprendimiento de comida casera para perros de doña Naida, quien absorbe el alza del arrocillo a 30 bolivianos para no afectar a sus compradores.

“El arrocillo ha subido un poco, pero no mucho; yo puedo decir que las tres cuartas partes es invertir y una cuarta parte es mi ganancia”, explicó la emprendedora sobre la rentabilidad actual de su labor independiente.

Pese al ajuste en sus costos de producción, la emprendedora decidió mantener sus tarifas habituales para cuidar el presupuesto de las familias cruceñas.

“La bolsita de la sopita le sale 10 bolivianos, los segundos tengo de 10, de 15, y también las cremitas de hígado de 5, de 10, de 15; o sea, es a precio accesible”, detalló sobre su oferta diaria.

La iniciativa surgió hace un año cuando su fundadora buscó ofrecer una alternativa más nutritiva frente a las sobras de restaurantes que solían darse a los animales en la ciudad.

“Vienen varias personas, unas 90 o 100 personas, pero no vienen por uno, a veces llevan 5, 6, 8; aparte son los envíos que uno hace, y me dicen: ‘gracias por hacer esa comidita, porque la verdad nos salva’”, destacó doña Naida sobre la alta demanda de su negocio.