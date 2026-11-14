Víctimas del caso Hotel Las Américas exigen acciones concretas

En el marco del seguimiento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Hotel Las Américas, Alfredo Saucedo, abogado de los afectados denunció la ausencia de avances estatales reales y señaló que “los actos concretos y hechos concretos no existen, los únicos hechos concretos son los que hemos estado haciendo las víctimas tanto en la justicia internacional como acá en Bolivia”.

Asimismo, el jurista emplazó a la autoridad estatal al manifestar que “lo que debe hacer el procurador es agarrar en serio el tema del informe de la CIDH y decir estos actos concretos y hechos estamos haciendo con las víctimas”.

Respecto a las versiones sobre un proceso contra el exvicepresidente Álvaro García Linera, Saucedo criticó el manejo reservado de las actuaciones y afirmó que “respecto a la notificación de Álvaro García Linera, desconocemos totalmente porque hay un presunto juicio de responsabilidades que está llevando a escondidas de las víctimas”.

De igual manera, cuestionó la viabilidad jurídica de dicha vía procesal al sostener que “no existe ley para hacer juicio de responsabilidades, eso es nulo”.

El proceso en la Fiscalía departamental

Finalmente, el abogado contrastó este hermetismo con la causa abierta en el oriente boliviano, cuya documentación es de acceso abierto para la ciudadanía.

Sobre este punto, concluyó señalando que “la única investigación que nosotros conocemos, además, podemos dar fe, es la que hay en el Ministerio Público de Santa Cruz, que también está un poco ahí retrasada, pero eso es real”.