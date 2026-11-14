La Procuraduría General del Estado se apersonó a los procesos judiciales relacionados con el caso Hotel Las Américas, tanto en La Paz como en Santa Cruz, con el objetivo de que el expresidente Evo Morales comparezca ante la justicia boliviana y brinde su versión sobre los hechos.

El procurador general del Estado, Hugo César León, informó que esta actuación responde al mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instruye adoptar medidas dentro de este proceso.

“Nos hemos apersonado a los procesos que hay tanto en La Paz como en Santa Cruz, a efecto de que se tomen las medidas para poder garantizar de que el señor Evo Morales pueda presentarse ante la justicia boliviana y pueda dar su versión de los hechos”, explicó León.

La autoridad señaló que esta solicitud cobra relevancia después de las declaraciones del exvicepresidente, quien, desde el exterior, habría señalado que la orden para ejecutar el operativo en el Hotel Las Américas fue dada por el entonces presidente Evo Morales.

León sostuvo que tanto el exmandatario como el exvicepresidente deben presentarse ante la justicia para responder por los hechos y que sus declaraciones se desarrollen dentro de un proceso que respete sus derechos.

“Lo del exvicepresidente es lo mismo que del expresidente. Ambos tienen que presentarse ante la justicia boliviana”, afirmó el procurador.

Finalmente, manifestó que existe expectativa en la población boliviana para que ambos comparezcan ante las autoridades judiciales y se esclarezcan las responsabilidades en este caso.