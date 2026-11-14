Santa Cruz tendrá una sensación térmica de 40 grados este fin de semana

Santa Cruz registrará altas temperaturas durante el fin de semana, con una sensación térmica que podría alcanzar los 40 grados centígrados. Sin embargo, se prevén lluvias para el domingo y lunes, especialmente en la región de la Chiquitania, donde los incendios forestales mantienen la preocupación.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que este sábado se espera una temperatura máxima de 35 grados, aunque la sensación térmica llegará hasta los 40 grados.

La situación cambiará el domingo con el ingreso de precipitaciones. Para esa jornada se pronostica una mínima de 24 y una máxima de 29 grados, debido a chubascos durante la madrugada y lluvias que podrían extenderse hasta gran parte de la mañana.

En la Chiquitania, las temperaturas continuarán elevadas. Alpire anticipó una mínima de 25 y una máxima de 39 grados, en una zona afectada por los incendios forestales.

Uno de los focos que genera mayor preocupación es el incendio de San José, que, según el agrometeorólogo, consumió 8.000 hectáreas en apenas tres días.

Ante este escenario, se esperan lluvias para el domingo y el lunes, siendo las precipitaciones previstas para el inicio de la próxima semana las más significativas.

“Lo que abrigamos son esperanzas para que este incendio se pueda, a lo mejor, sofocar. Pero mínimamente mitigar para que no llegue a municipios como Roboré, incluso Charagua”, manifestó Alpire.

El especialista también expresó su preocupación por los posibles efectos del fuego en la calidad del aire y espera que las precipitaciones ayuden a reducir la intensidad de los incendios y eviten que el humo afecte a otras regiones.