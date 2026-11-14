¿Sabías que La Paz tiene un santuario de abejas en el bosquecillo de Pura Pura?

En medio del movimiento de las ciudades de La Paz y El Alto, un santuario ubicado en el bosquecillo de Alto Pura Pura alberga a más de 600 mil abejas rescatadas, que encontraron un espacio seguro para desarrollarse y continuar con su importante labor de polinización.

El refugio, poco conocido por la población, fue presentado durante un recorrido del sector Caminando La Paz, de Red Uno, donde se mostró cómo miles de abejas sobreviven en colmenas acondicionadas, pese a las bajas temperaturas y la escasez de flores.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Luis Brian Flores, un joven apasionado por la protección de estos insectos que dedica parte de su vida a rescatar enjambres amenazados en viviendas, espacios públicos y otros sectores del país.

Un joven alérgico a las abejas decidió dedicarles su vida

La historia de Luis Brian Flores resulta particular porque, según el reportaje, es alérgico a las abejas, pero eso no impidió que desarrollara un profundo interés por su protección.

El joven trabaja en el rescate y cuidado de colonias que muchas veces son consideradas peligrosas por las personas que las encuentran cerca de sus viviendas.

Flores relató que, en una ocasión, una mujer lo contactó porque tenía abejas en su propiedad y no quería destruir el enjambre.

“No quiero lastimarla, no quiero quemarla, no quiero hacerle daño. Así que ven por estas abejitas y llévatelas”, recordó sobre el pedido que recibió.

Esa es precisamente una de las principales tareas que desarrolla: trasladar a las abejas hacia espacios adecuados, donde puedan continuar viviendo sin representar un problema para los vecinos.

Más de 600 mil abejas viven en el santuario

El refugio alberga actualmente más de 600 mil abejas distribuidas en diferentes colmenas acondicionadas en cajas.

Los insectos fueron rescatados de distintos sectores de La Paz y El Alto, además de otros departamentos del país.

Una de las características más llamativas es la organización interna de las colonias, donde cada abeja cumple una función específica.

Flores explicó que dentro de una colmena existen entre 10 y 20 tipos de labores, desde el cuidado de las crías hasta la limpieza y protección del enjambre.

Entre ellas mencionó a las llamadas abejas funerarias, encargadas de retirar los cuerpos de los insectos que mueren dentro de la colonia.

“Cuando una abejita muere aquí adentro, la abejita funeraria agarra el cuerpito, lo saca y lo va a botar por allá”, explicó.

Abejas sobreviven al frío y producen miel en el altiplano

Otro aspecto sorprendente del santuario es que las abejas lograron adaptarse a las condiciones climáticas de La Paz, donde las bajas temperaturas representan un desafío para su supervivencia.

Entre las especies presentes se encuentra la Apis mellifera, conocida como abeja de la miel.

Flores explicó que estos insectos buscan alimento en diferentes plantas de la región, principalmente en los eucaliptos, dientes de león y mostazas.

“Van a los eucaliptos, al diente de león, a las mostazas, tratan de sobrevivir”, señaló.

Durante el recorrido también mostró panales con miel elaborada por las propias abejas, resultado del trabajo de las colonias rescatadas.

El joven explicó que las abejas sellan las celdas de los panales cuando la miel alcanza las condiciones adecuadas de maduración.

Flores advirtió sobre las consecuencias que podría tener la desaparición de estos polinizadores.

“Cuando ya no hay abejas, ya no va a haber quien polinice, ya no va a haber semillas de los árboles, semillas de las plantitas”, manifestó.

Si bien existen otros animales y mecanismos de polinización, la disminución de las poblaciones de abejas representa un riesgo importante para numerosos ecosistemas y cultivos.