El pastor Erick Ll. fue encontrado en el municipio de El Torno, luego de haber sido reportado como secuestrado en circunstancias que todavía no están claras. Su familia llegó hasta el Comando de la Policía para reencontrarse con él, pero debido a su estado de confusión y los dolores que presentaba, fue trasladado al hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

Su esposa contó que, al momento de encontrarlo, el pastor estaba desorientado y no reconocía a algunas personas, aunque podía hablar con tranquilidad. También manifestó que desconoce cómo llegó hasta El Torno y qué ocurrió durante el tiempo que estuvo desaparecido.

“Una persona que lo reconoció y que lo aceptó, porque él ahorita está un poco confundido, pero ya apareció, nos llamaron y ya estamos acá, la Policía va a escoltarnos a una clínica para que lo revisen y después recién van a preguntarle y ver qué pasó”, relató.

Según la versión que recibió la familia, el pastor habría aparecido cerca de una calle, donde pidió ayuda a una persona. Una mujer que lo encontró decidió auxiliarlo, lo llevó hasta su vivienda y posteriormente se comunicó con sus familiares.

“Al parecer apareció cerca por la calle y pidió ayuda a alguien, según lo que me cuentan, y una señora, se apiadó de él y lo llevó a su casa y lo ayudó, lo ayudó y nos llamó a nosotros”, explicó su esposa.

Al ser consultada sobre el estado en el que lo encontró, la mujer expresó su preocupación por las condiciones en las que estaba su esposo y aseguró que parecía haber sufrido alguna agresión.

“Él está muy confundido, está dolorido y confundido, parece que me le han pegado y no sabe ni, no me reconoce, pero está bien, está bien, habla tranquilo, no tiene problema”, manifestó.

La esposa también señaló que su esposo parece estar afectado por una situación traumática, ya que no logra reconocer a algunas personas. Sin embargo, aclaró que todavía no conoce con certeza qué le ocurrió ni las circunstancias que provocaron su desaparición.

“Podría decirse, que está, así como traumado, que no reconoce a algunas personas, eso no sé la verdad cómo será, yo creo que le quisieron robar y por eso lo lastimaron tanto, no sé”, expresó.

Por ahora, la familia espera que el pastor pueda recuperarse y brindar su versión de lo sucedido, una vez que reciba atención médica y esté en condiciones de responder a las preguntas sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha establecido cómo llegó a El Torno ni qué pasó durante el tiempo que permaneció desaparecido.

Finalmente, su esposa agradeció a las personas que colaboraron con la búsqueda y a quienes difundieron información para dar con su paradero, destacando que la ayuda ciudadana fue importante para lograr el reencuentro.

“Sí, la verdad le agradezco mucho a todas las personas que pusieron de su parte, buscándolo, mandando mensajes a los que los recibieron, les agradezco mucho, Dios me los bendiga porque por eso fue que ahí hubo gente que los reconoció y pudo contactarme porque supieron a dónde llamar, gracias, muchas gracias a todos, gracias a todos los que hicieron cobertura a esto”, concluyó.