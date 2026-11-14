¿Ya vacunó a su mascota? Esta es la multa que pagará desde el lunes si no lo hizo

Ante la proximidad del cierre del plazo establecido por las autoridades sanitarias en Santa Cruz, la Subdirección de Zoonosis y el Centro Municipal de Zoonosis (Cemzoocruz) intensificaron los llamados a la ciudadanía para cumplir con la inmunización obligatoria de perros y gatos.

“Recuerden que a partir del lunes 16 de noviembre empezarán los operativos para verificar que sus mascotas, tanto su perro como su gato, tengan su respectivo carnet de vacunación”, señaló un funcionario desde la institución.

Plazos y Centros Habilitados

La normativa municipal vigente establece un estricto cumplimiento para precautelar la salud de la población en los quince distritos de la capital oriental. “La Ley 037 es muy clara en esto y habrán sanciones económicas para las personas que no hayan cumplido con esta responsabilidad”, puntualizaron desde Zoonosis.

Para facilitar la asistencia masiva de los propietarios, se dispuso la apertura de setenta puntos estratégicos de inmunización en toda la red urbana.

“Tienen plazo hasta el día domingo para acudir a los 70 centros de salud que tenemos”, recordaron las autoridades municipales, instando a las familias a aprovechar las últimas horas disponibles antes de que comiencen las fiscalizaciones formales.

Como consecuencia directa de esta omisión, los propietarios se exponen a una penalización económica de Bs. 1.000 implementada por las autoridades locales.