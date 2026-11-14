El fuego en Taperas se extiende por 16 kilómetros y activa operativos

Las autoridades ambientales y militares se movilizaron este viernes tras detectar un incendio forestal de proporciones considerables en la zona de Taperas, jurisdicción del municipio cruceño de San José de Chiquitos.

El monitoreo aéreo confirmó que el frente principal del fuego abarca cerca de 16 kilómetros, acompañado por una retaguardia de 14 kilómetros y costados de 10 kilómetros que se desplazan con rumbo sur.

El operativo impulsado por el Viceministerio de Defensa Civil y la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE) prioriza frenar el avance de las llamas antes de que comprometan las nacientes del río San Miguel y los matorrales de Guapoy.

Para extinguir el foco en un lapso proyectado de cuatro a cinco días, las brigadas combinarán la apertura de brechas con maquinaria pesada y ataques aéreos mediante equipos Bambi Bucket.

Operaciones de vuelo y abastecimiento

La inspección técnica se ejecutó durante más de dos horas en una aeronave Jetstream BAe-32 de la Fuerza Aérea Boliviana, misión que también permitió identificar un chaqueo activo en el sector de Aguas Calientes.

Con miras a intensificar las tareas desde este sábado, la Escuela de Aviación Boliviana pone a punto un segundo avión y coordina el traslado urgente de turriles de combustible hacia el campamento base.

La planificación de las intervenciones en terreno se nutrió de los reportes proporcionados por los comunarios y los gobiernos municipales de la región, logrando ubicar con precisión los puntos críticos.

Con esta respuesta interinstitucional, el Ministerio de Defensa concentra sus esfuerzos en salvaguardar el patrimonio natural y la biodiversidad del departamento de Santa Cruz.