¿Lloverá en las zonas de incendios de Santa Cruz? Esto explica un experto

Ante la crítica situación ambiental que atraviesa el departamento de Santa Cruz, el meteorólogo Luis Alpire advirtió que "a partir de mañana a domingo vamos a tener lluvias de variada intensidad en la mayor parte del departamento y eso va a incidir en una disminución de las temperaturas máximas".

Sin embargo, el especialista aclaró que "estas lluvias, por ejemplo, en la Chiquitania son moderadas, tanto la del domingo como del lunes, lo que nos abriga mucha esperanza para mitigar ese incendio".

Sobre la evolución climática tras el inicio de semana, Alpire precisó que "posteriormente, del lunes no llueve y las temperaturas en la región chiquitana van a estar en 38 o 39 grados y además los fuertes vientos del norte propician para que las condiciones se empeoren".

Asimismo, confirmó que "recién la previsión de una lluvia es para el fin de semana, lluvia de mayor intensidad originaria del frente del sur".

Frente a la magnitud del fuego que en pocos días consume miles de hectáreas, el experto enfatizó que "aquí lo que amerita es maquinaria pesada para hacer líneas contra fuego y evitar que el fuego siga avanzando y llegue incluso hasta Roboré".

Finalmente, remarcó que "las estrategias no solamente conciban luchar por tierra con líneas contra fuego a través de maquinaria pesada, sino también por aire. Esa sería la única forma de limitar que el fuego siga avanzando y no llegue a Roboré e inclusive Charagua".