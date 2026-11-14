¿Se ampliará el calendario escolar? Educación responde mientras maestros urbanos amenazan con más protestas

El conflicto entre el Gobierno y el magisterio comienza a tener consecuencias directas en la planificación del año escolar. El ministro de Educación, Erick Sanjinés Chávez, reconoció este domingo 14 de noviembre que las clases tendrán que extenderse debido a las interrupciones provocadas por las movilizaciones de los maestros, aunque aclaró que todavía no es posible determinar por cuánto tiempo.

“Seguramente en algún momento nos tendremos que sentar y hablar absolutamente de esos temas educativos, y lo más probable es que uno de los temas de discusión sea la ampliación del calendario escolar”, señaló la autoridad al referirse a las consecuencias del conflicto.

Sanjinés evitó comprometer una fecha para la finalización de las actividades educativas mientras continúen las medidas de presión. “Decirle ahorita, en pleno desarrollo de un conflicto, que vamos a ir hasta tal fecha o hasta tal otra es absolutamente imposible”, sostuvo.

Sin embargo, dejó claro que las movilizaciones tendrán un efecto en la programación escolar. “Lo que sí tiene que quedar claro es que todo este conflicto va a generar un ajuste en el calendario escolar”, afirmó.

Mientras el Ministerio de Educación reconoce la necesidad de modificar las fechas de conclusión de clases, el magisterio urbano mantiene sus protestas y anuncia que llevará la huelga de hambre y otras medidas de presión a la ciudad de La Paz durante la próxima semana.

En Santa Cruz, el secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, informó que la medida de hambre ya registra siete bajas por problemas de salud, después de 12 días de protesta.

“Sí, así es, hemos tenido ya unas siete bajas, una cuestión muy delicada de la salud, son 12 días de huelga”, manifestó el dirigente.

Chávez aseguró que las movilizaciones continuarán y que los maestros buscarán sumar a otros sectores sociales y laborales a sus demandas. Según anunció, la próxima semana se unirán a las medidas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), con una concentración de la huelga de hambre en La Paz.

“Nosotros vamos a mantener nuestras movilizaciones, vamos a concentrar la huelga de hambre en la ciudad de La Paz y la siguiente semana nos vamos a unir a lo que significa la Central Obrera Boliviana”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la protesta no se limitará al sector educativo y convocó a maestros urbanos y rurales, estudiantes de las normales, trabajadores fabriles, personal de salud y otros sectores a sumarse a la defensa de la educación pública.

“Esta lucha se va a llevar adelante con todo el pueblo boliviano, con todos los trabajadores, con los maestros urbanos, rurales, estudiantes de la normal, fabriles, salud, con toda la Central Obrera Boliviana (COB) y con todo el pueblo organizado a la cabeza de la central obrera, vamos a defender la educación pública fiscal y gratuita para nuestros niños y jóvenes bolivianos”, expresó.

La dirigencia del magisterio también elevó el tono de sus cuestionamientos contra el ministro Sanjinés. Chávez lo responsabilizó por la falta de avances en el diálogo y aseguró que ya no lo consideran un interlocutor válido para atender sus demandas.

“Queremos decirle al ministro mentiroso, un ministro incapaz, que, en la misma reunión de ayer, de su propia boca, dijo que él ya no es competente para ser interlocutor en este diálogo. Se ha declarado que no tiene competencia. Por lo tanto, es una persona no grata al magisterio, una persona incapaz, que nosotros desde un principio le habíamos dicho, empecemos por el diagnóstico de la educación, no quiso. Le hemos dicho, hagamos la nueva malla curricular, no quiso. No se sentó con el magisterio. Por lo tanto, es una persona que ya no tiene validez para el magisterio urbano boliviano”, manifestó.

Además de mantener las movilizaciones, los maestros anunciaron que exigirán la renuncia del titular de Educación y una reunión con el presidente Rodrigo Paz, con la participación de la Central Obrera Boliviana.

“También vamos a exigir su renuncia del cargo (al ministro de Educación) y vamos a exigir la reunión a la cabeza de la central obrera boliviana con el presidente de la república Rodrigo Paz”, sostuvo Chávez.

El dirigente también pidió al Gobierno presentar un plan económico para enfrentar la crisis y cuestionó la posibilidad de que las políticas educativas estén condicionadas por organismos internacionales.

Educación busca respaldo de los padres de familia

En medio de las protestas, el ministro Sanjinés también sostuvo una reunión con representantes del Consejo Nacional de Educación, consejos departamentales y juntas distritales y locales de padres de familia. El encuentro tuvo como uno de sus principales temas el anteproyecto de ley relacionado con la transferencia de los institutos técnicos.

Durante la reunión, la autoridad aseguró que no existe un proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa y explicó que el documento elaborado por el Viceministerio de Autonomías permanece en suspenso.

“Para ser proyecto de Ley ya debería estar en la Asamblea Legislativa para su discusión. No hay ningún proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa. Lo que nosotros hemos estado trabajando es un anteproyecto de Ley que es un simple documento de discusión”, aclaró.

El ministro explicó que la propuesta será analizada en mesas de trabajo regionales, con participación de maestros, padres de familia, gobernaciones y representantes de los institutos técnicos, con el propósito de elaborar un diagnóstico y plantear un nuevo modelo de gestión.

“Vamos a trabajar en mesas regionales allá donde los verdaderos actores puedan discutir la situación de la educación técnica, logren construir un diagnóstico y finalmente logren construir un nuevo modelo de gestión”, precisó.

Por su parte, Carlos Ticona, presidente del Consejo Nacional de Educación, señaló que las familias esperan mejores condiciones educativas para sus hijos y que el principal objetivo debe ser garantizar una enseñanza de calidad.

“Lo que queremos y exigimos es la mejor calidad de enseñanza a nuestros hijos en las aulas”, manifestó.

Ticona también anunció que se prevé organizar un congreso nacional en Santa Cruz para recoger las demandas y necesidades del sector educativo en los distintos departamentos. La fecha y la convocatoria todavía están pendientes de definición.

Sanjinés reiteró que el Gobierno no pretende privatizar la educación, desconocer el Escalafón Docente ni transferir las escuelas de formación de maestros a las universidades. Una posición que ya había expresado el sábado, cuando aseguró: “No hay ningún plan de privatización, este Ministerio y este Gobierno no tienen ninguna intención de privatizar la educación”.