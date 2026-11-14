Liberan al guardia del galpón de las 31 maletas tras más de 10 meses en Palmasola

Después de permanecer más de 10 meses con detención preventiva en el penal de Palmasola, Roy R.P., el guardia de seguridad del galpón donde fueron trasladadas las 31 maletas procedentes de Estados Unidos, recuperó su libertad y abandonó el recinto penitenciario la noche de este viernes 13.

El hombre trabajaba para la empresa de seguridad ubicada en el octavo anillo, en la zona de Tres Pasos al Frente, inmueble de propiedad del exjuez Hebert Zeballos. A ese lugar llegó el equipaje transportado en un vuelo chárter desde Estados Unidos, en noviembre de 2025.

Su detención se produjo en el marco de las investigaciones por este caso. Sin embargo, su defensa sostiene que Roy R.P. no tenía conocimiento del contenido ni de la llegada de las maletas y que su única función era cumplir con el resguardo del lugar durante su turno de trabajo.

“Ya se ha demostrado que él es inocente, él por estar en su fuente laboral ya es que ha sido detenido. Ahora con todas estas declaraciones que han salido se puede demostrar que efectivamente él es inocente”, manifestó Ana Victoria Paz, abogada del guardia.

La jurista insistió en que su defendido no tenía ninguna relación con las sustancias ni con las armas que fueron parte de las acusaciones en su contra.

“Él estaba en su fuente laboral, era su turno, él cumplía una función de resguardar su lugar de trabajo. A él lo han acusado directamente por sustancia, tráfico de armas, cosa que se ha demostrado de que él no tiene absolutamente ningún vínculo al respecto, él es inocente”, sostuvo.

Paz también afirmó que durante los más de 10 meses que su defendido permaneció recluido no recibió ayuda de sus empleadores, por lo que tuvo que afrontar su situación en medio de dificultades económicas.

“Porque es una persona de escasos recursos realmente, él no ha tenido el apoyo de nadie, de nadie absolutamente y se puede demostrar todo eso. Como se puede ver, han sido cabezas de muy arriba las que realmente están inmiscuidas”, afirmó la abogada.