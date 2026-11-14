Santa Cruz registra 549 focos de calor este 14 de noviembre

Los incendios forestales mantienen en alerta a las autoridades en la Chiquitanía. Uno de los focos que concentra la atención se encuentra en la zona de Taperas, al sur de Ipiá y Chochís, en el municipio de San José de Chiquitos, donde el fuego ya afectó aproximadamente 8.000 hectáreas.

El vocero de la Gobernación de Santa Cruz, Rolando Schrupp, informó que este sábado 14 de noviembre se registraron 549 focos de calor en el departamento.

Además, señaló que en lo que va del mes se acumularon 12.864 focos de calor.

Schrupp indicó que durante los últimos días se atendieron cinco incendios forestales, de los cuales cuatro ya fueron controlados. Sin embargo, el incendio en San José de Chiquitos continúa siendo motivo de preocupación por su rápida expansión.

Mencionó que el fuego avanza en una zona alejada, donde no existen comunidades ni cultivos cercanos, debido a que se trata de una extensión de pampa, una característica que facilita la propagación de las llamas. Los equipos de emergencia trabajan para evitar que el incendio alcance zonas habitadas.

Despliegan equipos para combatir el fuego

El incendio fue detectado en la zona de Taperas y, de acuerdo con el monitoreo aéreo, presenta un frente principal de aproximadamente 16 kilómetros, una retaguardia de 14 kilómetros y costados de 10 kilómetros, con desplazamiento hacia el sur.

El operativo cuenta con la participación de Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, bomberos y personal de la Gobernación y del municipio.

Para las 14:00 de este sábado estaba prevista una reunión del Comando de Coordinación en el lugar del incendio, con el objetivo de evaluar las acciones de respuesta, incluido el posible ataque aéreo y las operaciones para contener las llamas.

Entre las medidas previstas se encuentran la apertura de brechas con maquinaria pesada y el uso de equipos Bambi Bucket para combatir el fuego desde el aire.

El operativo busca frenar el avance del incendio y evitar que las llamas lleguen a las nacientes del río San Miguel y a los matorrales de Guapoy. Las autoridades estiman que los trabajos de extinción podrían extenderse entre cuatro y cinco días.