Temperaturas extremas: 7 recomendaciones para evitar descompensaciones por el calor

En varias regiones del país se registran temperaturas elevadas, con jornadas que podrían alcanzar los 40 °C, principalmente en el departamento de Santa Cruz. Ante esta situación, expertos emitieron una serie de recomendaciones para que la población tome precauciones, evite la exposición prolongada al calor y prevenga posibles descompensaciones.

Esta ola intensa de calor no solo se registra en nuestro país, es por eso que el doctor Daniel López Rosetti, médico cardiólogo y divulgador de temas de salud y bienestar, compartió en Ohlala una serie de recomendaciones prácticas para afrontar las jornadas de intenso calor.

Entre sus consejos, destaca la importancia de controlar el nivel de hidratación a través del color de la orina, priorizar el consumo de alimentos frescos y adoptar una precaución que muchas personas pasan por alto: levantarse lentamente de la cama para evitar mareos provocados por una posible caída de la presión arterial.

Los 7 consejos de Daniel López Rosetti para los días de mucho calor

1. Mantenerse hidratado y observar el color de la orina

Una de las principales recomendaciones del médico es beber agua regularmente, ya que durante los días calurosos el cuerpo pierde líquidos a través de la transpiración. López Rosetti propone una referencia sencilla para evaluar la hidratación: observar el color de la orina. Según explica, cuando tiene un tono oscuro, parecido al de la cerveza, puede ser una señal de que el organismo necesita más agua. En cambio, un color amarillo muy claro, que compara con el vino blanco, suele indicar una hidratación adecuada.

2. Evitar la exposición directa al sol

El especialista recomienda buscar la sombra y evitar permanecer bajo el sol de manera innecesaria, especialmente durante las horas de mayor calor. Una buena medida es organizar las actividades al aire libre para los momentos más frescos del día y hacer pausas en lugares protegidos cuando sea necesario salir.

3. Elegir ropa blanca, liviana y holgada

La vestimenta también puede ayudar a sobrellevar las altas temperaturas. López Rosetti aconseja usar prendas blancas o de colores claros, preferentemente holgadas y confeccionadas con telas livianas. Además, recomienda incorporar un sombrero para proteger la cabeza.

4. Consumir frutas, verduras y comidas livianas

Durante las jornadas calurosas, el médico recomienda priorizar alimentos frescos y preparaciones fáciles de digerir. Las frutas y verduras contienen una proporción importante de agua, por lo que pueden contribuir a la hidratación diaria. La sandía, el melón, el pepino y el tomate son algunas opciones especialmente adecuadas para esta época del año. También aconseja evitar las comidas demasiado abundantes y optar por porciones moderadas.

5. Ventilar los ambientes y favorecer la circulación del aire

López Rosetti destaca que el movimiento del aire favorece la evaporación de la transpiración, uno de los mecanismos naturales que utiliza el cuerpo para enfriarse. Por eso, los ventiladores, incluidos los de techo, pueden ayudar a mejorar el confort térmico.

6. No levantarse de la cama de golpe

Entre los consejos menos conocidos del especialista aparece una precaución relacionada con la presión arterial. En los días de mucho calor, especialmente si existe deshidratación, algunas personas pueden experimentar mareos al ponerse de pie rápidamente. Por eso, López Rosetti recomienda sentarse primero en el borde de la cama, esperar unos segundos y recién después incorporarse.

7. Prestar especial atención a los niños y adultos mayores

El médico advierte que las olas de calor pueden representar un riesgo importante para la salud, especialmente entre los niños pequeños y los adultos mayores. En estos grupos es fundamental prestar atención a señales como debilidad, mareos, dolor de cabeza, náuseas o cansancio excesivo.

Golpe de calor: cuáles son las señales de alarma

Además de incorporar estos cuidados, es importante reconocer los síntomas que pueden indicar una complicación por las altas temperaturas. La confusión, las alteraciones del estado de conciencia, las convulsiones y una temperatura corporal muy elevada son señales de alarma de un posible golpe de calor. Ante la sospecha de un golpe de calor, es necesario solicitar asistencia médica de emergencia de inmediato. Mientras llega la ayuda, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco y comenzar a enfriarla con agua fresca y circulación de aire. No se deben ofrecer líquidos por boca si está confundida, inconsciente o no puede tragar con seguridad.