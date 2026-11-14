Un hombre resultó brutalmente herido con un arma blanca la jornada de este sábado en inmediaciones del mercado Los Pozos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según los datos preliminares, la víctima quedó tendida en el suelo con una herida en el muslo. Ante esta situación, varios comerciantes de la zona acudieron en su auxilio e intentaron detener el sangrado mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a una clínica para recibir atención médica.

Por otra parte, los comerciantes lograron retener al presunto agresor, quien fue golpeado por algunas personas del lugar. Minutos después, efectivos policiales llegaron al sitio en una patrulla y trasladaron al sujeto a dependencias policiales para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se cuenta con un informe oficial que esclarezca los motivos por los cuales la víctima habría sido atacada con un arma blanca.