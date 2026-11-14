Caso ‘maletas’: Abogado aguarda su audiencia cautelar en Santa Cruz

En el marco de las investigaciones por el denominado caso ‘Maletas’ en Santa Cruz, el abogado señalado como presunto testaferro de Romer Saucedo permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) a la espera de su audiencia cautelar, tras ser mencionado en la declaración de un expresidente del Tribunal Departamental de Justicia.

Respecto a esta intervención policial, su abogado defensor, Diego Coimbra, manifestó que “estamos aquí en la Felcn para ver los motivos, las circunstancias reales por el cual se le ha ejecutado una orden de aprehensión”.

El jurista será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y confabulación, entre otros ilícitos investigados en este proceso.

Sobre la base de esta imputación, Coimbra precisó que “está dentro del caso de narcotráfico, del caso ‘maletas’, y el único hecho que se le atribuye es supuestamente que había registrado su nombre en un vehículo del señor Romer Saucedo”.

La defensa cuestionó la relación directa entre la propiedad del motorizado y la investigación principal por narcotráfico que se sigue en la capital cruceña.

En este sentido, el representante legal concluyó que “no tiene nexo causal entre el objeto del proceso y el hecho que se le atribuye, por eso estamos viniendo aquí a asumir defensa; no es testaferro, no es palo blanco, no registra bienes a nombre de otra persona, y eso es lo que vamos a demostrar y acreditar en el presente proceso”.