Sismo sacude Tarija: así puedes activar las alertas de Google

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este sábado 14 de noviembre, a las 14:03:54, en la provincia Aniceto Arce del departamento de Tarija, informó el Observatorio San Calixto.

Según el reporte de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC), el epicentro se localizó a 63 kilómetros al suroeste de Caraparí, a 68 kilómetros al suroeste de El Palmar y a 73 kilómetros al sureste de Padcaya.

La institución explicó que, debido a su profundidad superior a los 500 kilómetros, el movimiento podría ser percibido por la población, dependiendo de su magnitud. Hasta el momento, no se reportaron daños personales ni materiales.

Ante estos eventos, los usuarios de teléfonos Android pueden activar el sistema de alertas de terremotos de Google, que permite recibir notificaciones sobre movimientos sísmicos en su zona.

¿Cómo funciona la alerta sísmica de Google?

El sistema utiliza los acelerómetros incorporados en los teléfonos Android para detectar vibraciones. Cuando varios dispositivos ubicados en una misma zona registran movimientos similares, Google procesa la información para identificar una posible actividad sísmica.

Si confirma el evento, puede enviar alertas informativas o notificaciones de emergencia a pantalla completa, según la intensidad del sismo. Estas advertencias pueden dar algunos segundos de anticipación para buscar un lugar seguro y tomar medidas de protección.

¿Cómo activar las alertas de sismos en Android?

Para habilitar esta función, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes o Configuración de tu teléfono. Ingresa a Seguridad y emergencia. Selecciona Alertas de sismos o Alertas de terremotos. Activa la opción para recibir notificaciones.

En algunos dispositivos, esta función se encuentra en Ubicación - Servicios de ubicación.

Requisitos para recibir las alertas

Para utilizar el servicio, es importante mantener activados los servicios de ubicación y contar con conexión a internet, ya sea mediante datos móviles o Wi-Fi. También se recomienda permitir las notificaciones y mantener actualizado el sistema operativo.

La herramienta es gratuita y no requiere instalar aplicaciones adicionales, ya que está integrada en los Servicios de Google Play.

Los usuarios de otros sistemas operativos pueden consultar información sísmica mediante el buscador de Google, escribiendo términos como «temblor» o «terremoto» para conocer datos sobre la magnitud, el epicentro y la hora del evento.