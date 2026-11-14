Sismo de magnitud 5.0 sacude la provincia Aniceto Arce de Tarija

El Observatorio San Calixto informó que este sábado 14 de noviembre, a las 14:03:54, se registró un sismo de magnitud 5.0 en Bolivia, con epicentro en la provincia Aniceto Arce del departamento de Tarija.

De acuerdo con el reporte de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC), el movimiento telúrico tuvo una profundidad hipocentral de 583,3 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo profundo.

El epicentro fue localizado a 63 kilómetros al suroeste de Caraparí, a 68 kilómetros al suroeste de El Palmar y a 73 kilómetros al sureste de Padcaya.

Asimismo, el Observatorio explicó que, debido a que el sismo tuvo una profundidad superior a los 500 kilómetros, existe la posibilidad de que sea percibido por la población, dependiendo de su magnitud.

Hasta el momento, no se reportaron daños personales ni materiales, según el informe difundido por la institución a través de sus redes sociales.