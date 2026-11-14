Reaparece Romer Saucedo, niega vínculos con el narcotráfico y le habla al presidente  

El expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reapareció públicamente a través de sus redes sociales, donde negó nuevamente tener vínculos con el narcotráfico y dirigió un mensaje al presidente Rodrigo Paz, a quien pidió intervenir para frenar lo que calificó como "una persecución" y una serie de abusos cometidos por personas de su Gobierno.

En su publicación, negó tener vínculos con el narcotráfico y aseguró que nunca tuvo poder ni control sobre instituciones como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), la Aduana o la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

"Presidente Rodrigo Paz, usted puede parar esta persecución", escribió Saucedo, quien también dijo que se estarían construyendo casos en su contra y responsabilizando a personas inocentes para encubrir errores de funcionarios del actual Gobierno.

Asimismo, reconoció que mantuvo una amistad con un exjuez y que fue su colega de trabajo, pero negó categóricamente haberse involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. También expresó comprensión hacia las personas que, según afirmó, habrían sido obligadas a declarar en su contra.

"Han buscado chivos expiatorios para tapar errores de ellos y para no investigar lo que de verdad está dañando su gestión", sostuvo, al pedir al mandatario que intervenga para recuperar la credibilidad y dar certidumbre al país.

Las investigaciones y su salida del país

El pronunciamiento se produce en medio de las investigaciones que involucran a Saucedo por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, en el marco del caso relacionado con el ingreso de 31 maletas al país, que presuntamente contenían sustancias controladas.

El exmagistrado salió de Bolivia a inicios de noviembre de 2026 y anunció que asumía un autoexilio, argumentando amenazas contra su vida y la de su familia, además de persecución política y falta de garantías jurídicas.

En este contexto, el TSJ le otorgó un plazo de seis días para presentarse en su fuente laboral. Posteriormente, ante su ausencia, la Sala Plena designó a Carlos Ortega como nuevo presidente de la institución, en reemplazo de Saucedo.

Al finalizar su mensaje, el exmagistrado reiteró su llamado al presidente Rodrigo Paz para que intervenga en la situación y expresó su confianza en que se conozca la verdad sobre las acusaciones en su contra.

"La verdad siempre sale a la luz", concluyó.