Un negocio de expendio de comidas en la ciudad de La Paz fue víctima de un robo en las últimas horas. Los delincuentes ingresaron al establecimiento y se llevaron varios electrodomésticos y equipos de trabajo, entre ellos freidoras, licuadoras, televisores y computadoras. Para transportar los objetos utilizaron un camión. Por este caso, una persona fue aprehendida y otra arrestada.

El hecho fue esclarecido inicialmente mediante las imágenes de las cámaras de videovigilancia, que permitieron identificar a los presuntos autores y seguir el movimiento del vehículo utilizado para trasladar los objetos sustraídos. De acuerdo con la información policial, uno de los involucrados tendría antecedentes de una relación laboral con el negocio.

El jefe de la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Rolando Espinoza, explicó que los delincuentes se llevaron equipos de considerable valor que eran utilizados para preparar y comercializar alimentos.

“Se ha suscitado un hecho de robo donde habrían ingresado a este negocio de expendio de comidas, donde habrían sustraído objetos de sumo valor. Entre estos estaríamos hablando de freidoras, con las cuales obviamente preparamos los productos, varias freidoras, estamos hablando de licuadoras, algunos televisores, CPUs. Y bueno, estos habrían sido embarcados en un vehículo motorizado tipo camión, a través de las cámaras de videovigilancia, y se ha podido identificar a los autores de este hecho”, señaló Espinoza.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la forma en que se realizó el robo, debido a que el movimiento de las personas involucradas habría parecido un traslado habitual del negocio. Incluso, los objetos más pesados fueron cargados sin levantar sospechas inmediatas.

“En primera instancia se ha podido ubicar al vehículo motorizado, en el cual habrían trasladado los objetos sustraídos, evidenciar que habría una relación de trabajo con anterioridad, mucho más antes. El movimiento es como si hubieran estado haciendo un traslado de negocio. Entonces han sacado, han cargado, imagínate que las freidoras son sumamente pesadas, e incluso se lo han llevado con el aceite, que inclusive te contenía este freidor”, agregó el jefe policial.