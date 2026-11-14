¿Meteorito o basura espacial? Un objeto luminoso causó sorpresa en varias regiones de Chile

Un intenso destello sorprendió a habitantes de distintas regiones de Chile durante la noche de este viernes. El fenómeno, registrado cerca de las 21:30, fue captado por varios ciudadanos que lograron grabar el paso de un objeto luminoso que atravesó el cielo y cuyos videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Las imágenes despertaron curiosidad y también incertidumbre sobre la procedencia del objeto. Entre las primeras hipótesis surgieron dos posibilidades: la caída de un meteorito o la reentrada de restos de chatarra espacial en la atmósfera terrestre.

La Red Geocientífica de Chile informó, a través de su cuenta de X, que recibió diversos reportes de personas que observaron el fenómeno. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la organización, el destello habría sido visible en un amplio sector del país, al menos desde Talca hasta Temuco.

Ante la cantidad de testimonios y registros audiovisuales, la entidad comenzó a investigar qué pudo provocar la llamativa aparición en el cielo. Una de las líneas de análisis apunta a determinar si el objeto podría estar relacionado con algún lanzamiento o misión de SpaceX desarrollada durante esta jornada.

Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado ninguna conexión entre las actividades de la empresa espacial y el destello observado en territorio chileno.

Mientras avanzan las indagaciones, los videos compartidos por usuarios siguen generando comentarios y preguntas en las plataformas digitales. En las grabaciones se observa una luz intensa que cruza el cielo nocturno, un episodio que llamó la atención de quienes lograron presenciarlo.

Por ahora, no existe una identificación oficial del objeto. La posibilidad de que se trate de un meteoro o de restos de tecnología espacial que ingresaron nuevamente a la atmósfera continúa bajo análisis, por lo que se espera que las investigaciones permitan establecer qué ocurrió realmente.

A continuación, los videos: