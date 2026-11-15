Cívicos exigen pruebas y piden que se devuelva la fe en la justicia tras las acusaciones de Saucedo

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, sostuvo que, ante la gravedad de los señalamientos, corresponde demostrar con evidencias si existe o no responsabilidad de las personas involucradas.

“Evidentemente mostrar las evidencias que hagan ver que él efectivamente no tiene nada que ver en esto. Las acusaciones son muy serias, país. Es muy serio lo que está sucediendo. No es chacota, no es novela”, manifestó.

Zambrana cuestionó que el debate se concentre en pedidos dirigidos al presidente y sostuvo que la prioridad debe ser que la justicia investigue los hechos y actúe con firmeza, rectitud e integridad durante todo el proceso judicial.

En la misma línea, el representante cívico pidió a quienes ejercen cargos de poder pensar en la situación del país y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

“Yo realmente veo una acusación que hace Romer Saucedo hacia el presidente, que él tendrá que responder por sus actos, pero esto no va por la vía presidencial, esto va por la vía de la justicia”, expresó.

Asimismo, cuestionó la pérdida de confianza en las instituciones y pidió que se recupere la credibilidad del sistema judicial, en medio de los señalamientos sobre posibles vínculos con organizaciones criminales y hechos de corrupción.

“Yo les digo algo con mucho respeto a todos los que están en el poder. Piensen un ratito en Bolivia, piensen un ratito en los ciudadanos y devuelvan no la fe de Estado que hemos perdido en lo absoluto por toda esta chavanaquería que han hecho con respecto a algunos estar posiblemente integrando las bandas de mafiosos, del narcotráfico y la corrupción”, sostuvo.

También advirtió sobre el riesgo de que las denuncias sean utilizadas con otros fines políticos y de concentración de poder.

“Y a otros que posiblemente estén utilizando esto para adueñarse todo el poder”, agregó.

Finalmente, Zambrana insistió en que Bolivia necesita respuestas claras y garantías de que las investigaciones se desarrollen sin presiones ni intereses ajenos a la justicia.