Maestros urbanos se sumarán a la COB y buscarán reunirse con Paz

Los maestros urbanos anunciaron que continuarán con sus movilizaciones y exigirán la renuncia del ministro de Educación, en medio del conflicto que mantienen con el Gobierno por las políticas educativas y la defensa de la educación pública, fiscal y gratuita.

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, afirmó que el sector no abandonará sus medidas de presión y adelantó que la huelga de hambre se concentrará en la ciudad de La Paz. Además, anunció que la siguiente semana se sumarán a las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB).

Chávez sostuvo que la lucha del magisterio no se limita a una demanda sectorial, sino que busca involucrar a diferentes organizaciones sociales y laborales del país.

“Si nosotros, los maestros urbanos, históricamente hemos luchado por la educación pública fiscal y gratuita para todo el pueblo boliviano, hoy que este gobierno, a título de una descentralización, lo que busca es privatizar la educación boliviana”, manifestó.

En esa línea, aseguró que las protestas continuarán con la participación de maestros urbanos y rurales, estudiantes de las normales, fabriles, trabajadores del sector salud y otras organizaciones que forman parte de la COB.

“Nosotros vamos a mantener nuestras movilizaciones, vamos a concentrar la huelga de hambre en la ciudad de La Paz y la siguiente semana nos vamos a unir a lo que significa la Central Obrera Boliviana. Esta lucha se va a llevar adelante con todo el pueblo boliviano, con todos los trabajadores, con los maestros urbanos, rurales, estudiantes de la normal, fabriles, salud, con toda la Central Obrera Boliviana (COB) y con todo el pueblo organizado a la cabeza de la central obrera, vamos a defender la educación pública fiscal y gratuita para nuestros niños y jóvenes bolivianos”, afirmó.

Reportan siete bajas en la huelga de hambre

Sobre la situación de los maestros que participan en la medida extrema, Chávez confirmó que, pese a la incorporación de nuevos participantes, también se registraron retiros por problemas de salud.

“Sí, así es, hemos tenido ya unas siete bajas, una cuestión muy delicada de la salud, son 12 días de huelga”, añadió el dirigente.

Exigen la renuncia del ministro y una reunión con Rodrigo Paz

El dirigente también cuestionó la actuación del ministro de Educación, a quien calificó de incapaz y mentiroso. Según Chávez, durante la reunión sostenida el día anterior, la propia autoridad habría señalado que ya no tenía competencia para continuar como interlocutor en el diálogo con el magisterio.

“Queremos decirle al ministro mentiroso, un ministro incapaz, que, en la misma reunión de ayer, de su propia boca, dijo que él ya no es competente para ser interlocutor en este diálogo. Se ha declarado que no tiene competencia. Por lo tanto, es una persona no grata al magisterio, una persona incapaz, que nosotros desde un principio le habíamos dicho, empecemos por el diagnóstico de la educación, no quiso. Le hemos dicho, hagamos la nueva malla curricular, no quiso. No se sentó con el magisterio. Por lo tanto, es una persona que ya no tiene validez para el magisterio urbano boliviano”, manifestó.

Ante esta situación, Chávez anunció que exigirán la renuncia del titular de Educación y pedirán que el diálogo se desarrolle directamente entre la Central Obrera Boliviana y el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

“También vamos a exigir su renuncia del cargo (al ministro de Educación) y vamos a exigir la reunión a la cabeza de la Central Obrera Boliviana con el presidente de la república Rodrigo Paz”, sostuvo.

Finalmente, el representante del magisterio urbano pidió al Gobierno presentar un plan económico para enfrentar la crisis del país y cuestionó que se recurra a créditos internacionales que, según su denuncia, estarían condicionados a cambios que afectarían a la educación pública.

Asimismo, ratificó que el sector no permitirá que la educación boliviana pase a manos privadas y advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que sus demandas sean atendidas.

“Y estos organismos son los que están condicionando al gobierno para llevar a la privatización de la educación que nosotros defenderemos con nuestra vida. No pasarán, no llevarán a la privatización de la educación boliviana”, concluyó Chávez.