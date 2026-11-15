¿Sol o lluvia? Este es el pronóstico del Senamhi para este domingo 15 de noviembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica lluvias y tormentas eléctricas en diferentes regiones de Bolivia para este domingo 15 de noviembre de 2026. El reporte anticipa cielos nubosos, precipitaciones durante la madrugada, la mañana y la tarde, además de un descenso brusco de temperaturas en algunas zonas del país.

Las condiciones climáticas serán variables en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, con mayor probabilidad de tormentas eléctricas en sectores de la Amazonía, los Yungas, el Trópico de Cochabamba y el Altiplano paceño.

¿Cómo estará el pronóstico en Santa Cruz?

En el departamento de Santa Cruz se prevén cielos nubosos y lluvias en distintas regiones.

Chiquitania: Se esperan lluvias por la mañana y la noche, con temperaturas mínimas de 20 °C a 24 °C y máximas de 31 °C a 34 °C.

Norte Integrado: Habrá lluvias intermitentes durante el día, con mínimas de 20 °C a 23 °C y máximas de 30 °C a 35 °C.

Valles: Se pronostican cielos nubosos y lluvias, con un descenso brusco de temperaturas. Las mínimas estarán entre 7 °C y 9 °C y las máximas entre 24 °C y 26 °C.

Chaco: Se esperan precipitaciones por la mañana y una mejora gradual hacia la noche. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 17 °C y 19 °C y las máximas entre 29 °C y 31 °C.

La Paz: lluvias y tormentas eléctricas

Para el departamento de La Paz, el Senamhi prevé precipitaciones y tormentas eléctricas aisladas en diferentes regiones.

Amazonía: Se pronostican lluvias y tormentas eléctricas aisladas durante la madrugada, además de chubascos por la tarde. Las temperaturas estarán entre 15 °C y 32 °C.

Yungas: Se esperan lluvias y tormentas eléctricas aisladas durante la madrugada y la tarde, con temperaturas mínimas de 15 °C a 20 °C y máximas de 27 °C a 33 °C.

Valles: Habrá probables lluvias durante la madrugada y tormentas eléctricas aisladas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 7 °C y 22 °C.

Altiplano: Se prevén lluvias y tormentas eléctricas aisladas por la tarde, con temperaturas mínimas de 2 °C a 8 °C y máximas de 13 °C a 17 °C.

¿Qué pronóstico hay para Cochabamba?

En Cochabamba también se anticipan precipitaciones y tormentas eléctricas, principalmente en el Trópico y algunas zonas de los valles y el altiplano.

Trópico: Se pronostican lluvias y tormentas eléctricas aisladas durante la madrugada y la tarde, con acumulados de entre 10 y 20 milímetros. Las temperaturas estarán entre 21 °C y 34 °C.

Valles: Se esperan lluvias durante la madrugada y chubascos aislados por la tarde. Las temperaturas mínimas estarán entre 9 °C y 13 °C y las máximas entre 16 °C y 29 °C.

Altiplano: Se prevén lluvias durante la madrugada y el día, con cielos poco nubosos por la noche. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 4 °C y 6 °C y las máximas entre 11 °C y 13 °C.

Alerta por condiciones climáticas

El panorama meteorológico para este domingo estará marcado por la inestabilidad atmosférica, las precipitaciones y las tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

Asimismo, el contexto del pronóstico señala la vigencia de una alerta hidrológica naranja por riesgo de desborde de ríos en departamentos como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando.