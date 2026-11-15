Una supuesta oportunidad de inversión terminó convirtiéndose en una denuncia por estafa múltiple. Una mujer fue aprehendida la noche de este viernes en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), acusada de captar dinero de varias personas con la promesa de generar ganancias mediante una discoteca en la zona Sur de La Paz, un negocio que nunca llegó a abrir sus puertas.

De acuerdo con las denuncias, la mujer ofrecía participar en el emprendimiento a cambio de aportes económicos. Las víctimas entregaron distintas cantidades de dinero, convencidas de que recibirían beneficios por su inversión. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrieron que el local nocturno no se había concretado y que tampoco recibirían las ganancias prometidas.

El abogado Luis Serrano explicó que la captación de dinero se realizaba mediante publicaciones en redes sociales y reuniones personales con los interesados.

“Publicaba por Facebook de una supuesta inversión bajo dos modalidades, en dólares o en bolivianos. Una vez que la víctima se contactaba con los números que tiene de referencia, estos se veían personalmente, mostraban fotografías de la supuesta discoteca. Y una vez que ya tenían la confianza, cobraban el dinero, pagaban más por alquileres, y al final los bloqueaban y los dejaban de responder. Y, es más, aún cambiaban de domicilio”, señaló el abogado.

Según el jurista, hasta el momento se identificaron siete víctimas y el dinero comprometido alcanza aproximadamente los Bs 300 mil. Los aportes fueron diferentes: algunos entregaron Bs 15 mil, mientras que otros llegaron a desembolsar Bs 80 mil y Bs 90 mil, bajo la promesa de participar en una peña discoteca que funcionaría en la zona Sur de La Paz.

“El monto ya está por la suma de 300 mil bolivianos. Son siete víctimas. Los montos son variados, ¿no? Desde 15 mil, 80 mil, 90 mil bolivianos, con la supuesta inversión que tienen de una peña discoteca en la zona sur de La Paz, la cual nunca se efectualiza”, indicó Serrano.

Entre las personas afectadas, una mujer relató que entregó Bs 40 mil para formar parte del supuesto emprendimiento. También identificó a la investigada como Evelyn Q. y aseguró que cuenta con documentación relacionada con el caso.

“A mí me han sacado 40 mil bolivianos, supuestamente para la inversión de este boliche que estas personas manejan. Esta señora, Evelyn Q., está su nombre, toda la documentación”, manifestó una de las denunciantes.

Otro de los afectados contó que inicialmente le solicitaron Bs 80 mil, pero después comenzaron a pedirle más dinero con diferentes argumentos, entre ellos pagos adicionales y transferencias.

“Primero, me ha pedido 80 mil bolivianos. De ahí me ha ido aumentando simplemente por jueces y demás transferencias. Me ha ido pidiendo más y más dinero porque supuestamente el dinero no alcanzaba”, aseguró otro hombre que denunció haber sido víctima.

Mientras tanto, la mujer permanece en celdas policiales a la espera de que el Ministerio Público defina su situación jurídica. Se prevé que la Fiscalía presente la imputación correspondiente y solicite la realización de una audiencia de medidas cautelares.