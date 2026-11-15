El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó un balance de su gira por diferentes países y destacó los acercamientos empresariales y diplomáticos alcanzados durante su visita a Turquía, donde se generaron preacuerdos de cooperación en áreas estratégicas como minería, hidrocarburos y tecnología.

En sus declaraciones, el mandatario calificó de exitosa la reunión sostenida con sectores empresariales turcos y expresó su expectativa de que estos acercamientos permitan fortalecer las relaciones entre ambos países y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo nacional.

“Hoy día terminando el viaje fuerte, esta mañana con sectores empresariales muy exitoso, muy exitoso, para hacer relaciones entre Bolivia-Turquía, Turquía-Bolivia. Hay muchos intereses y tiene una tecnología, un desarrollo empresarial muy grande que va a ayudar también a desarrollar nuestro país”, señaló Rodrigo Paz.

El jefe de Estado también se refirió a su encuentro de despedida con el presidente de Turquía, al que calificó como positivo, y destacó la predisposición para avanzar en acuerdos que generen beneficios para ambas naciones.

“Después la despedida con el presidente de Turquía, muy atento, hemos generado preacuerdos para poder llevar adelante beneficios mutuos, cooperación mutua en diferentes áreas, minería, hidrocarburos, cooperación en tecnología. Turquía ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es parte de la Unión Europea y es parte del mundo europeo y asiático. Así que eso es de gran interés”, agregó.

Entre los principales ámbitos de interés mencionados por el mandatario se encuentran la minería, los hidrocarburos y la transferencia de conocimientos tecnológicos, sectores en los que Bolivia busca fortalecer sus capacidades y encontrar nuevas oportunidades de cooperación internacional.