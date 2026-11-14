Educación abrirá mesas regionales para debatir cambios en institutos técnicos

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, anunció la apertura de mesas de trabajo regionales para debatir un nuevo modelo de gestión de los institutos técnicos luego de reunirse con las Juntas Escolares de todo el país.

Sanjinés señaló que las mesas regionales se realizarán con la participación de docentes de institutos técnicos, representantes de los padres de familia, autoridades de las gobernaciones, comités cívicos y otros sectores, incluido el privado, con el fin de elaborar un diagnóstico y construir una propuesta de gestión.

Bajo esta premisa, el titular de Educación sostuvo que el planteamiento busca modificar el actual modelo de administración de los institutos técnicos, en el que el Ministerio de Educación se encarga de la gestión del personal, mientras que las gobernaciones atienden aspectos relacionados con infraestructura, equipamiento y servicios básicos.

En una conferencia de prensa, emitida por Bolivia TV, el ministro aseguró que la propuesta contempla transferencias anuales y permanentes de recursos para cubrir los salarios del personal de los institutos técnicos y que las gobernaciones deberán destinar esos fondos a ese propósito.

Además, descartó que las escuelas superiores de formación de maestros sean transferidas a las universidades y afirmó que la educación especial y alternativa será fortalecida, principalmente la primera, que, según indicó, presenta importantes carencias dentro del sistema educativo nacional.