Abogado presuntamente vinculado a Saucedo será llevado ante un juez este domingo por el caso maletas

El abogado señalado como presunto testaferro de Romer Saucedo será puesto ante un juez cautelar este domingo 15 de noviembre, en el marco de las investigaciones por el denominado caso maletas, que continúa generando actuaciones policiales y judiciales en Santa Cruz.

El jurista permanece aprehendido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a la espera de que se confirme la hora de su audiencia, prevista para horas de la mañana en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, ubicado en la zona de Los Lotes.

De acuerdo con la imputación, el abogado es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. Su situación jurídica será definida por la autoridad judicial durante la audiencia cautelar.

El nombre del profesional fue mencionado en la declaración de un expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, dentro de las investigaciones que buscan establecer las posibles responsabilidades de las personas vinculadas a este caso.

En las últimas jornadas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y el Ministerio Público ejecutaron diferentes operativos y allanamientos. Como resultado de estas intervenciones, varias personas fueron sometidas a audiencias cautelares: algunas recuperaron su libertad, mientras que otras recibieron detención preventiva y fueron trasladadas al penal de Palmasola.

Por el momento, se aguarda que las autoridades confirmen la hora exacta de la audiencia del abogado, quien permanece bajo custodia policial en instalaciones de la Felcn.