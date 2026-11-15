Tormenta eléctrica provoca caída de árboles y un apagón en La Angostura

Una fuerte tormenta eléctrica azotó la zona de La Angostura, en el departamento de Santa Cruz, provocando la caída de árboles y un poste de energía eléctrica. La intensa lluvia también dejó la carretera cubierta de agua y redujo prácticamente a cero la visibilidad para los conductores.

El temporal se registró la noche de este sábado 14 de noviembre y generó condiciones peligrosas para la circulación vehicular en la carretera antigua a Cochabamba, en este sector de los valles cruceños.

La tormenta ocasionó la caída de varios árboles y de un poste de energía eléctrica, mientras que la intensa precipitación dejó la vía inundada y dificultó la visibilidad de quienes transitan por el sector.

Policía Caminera pide precaución

Ante estas condiciones, la Policía Caminera recomendó a los conductores extremar las medidas de precaución si tienen previsto circular por la ruta hacia los Valles Cruceños durante la noche de este sábado.

Las autoridades piden conducir con mucha cautela debido a la lluvia intensa, la escasa visibilidad y los obstáculos que se encuentran en la carretera.