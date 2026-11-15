La Procuraduría General del Estado realiza seguimiento al caso Hotel Las Américas, ocurrido en abril de 2009 en Santa Cruz, mientras que el Ministerio Público deberá evaluar las posibles ampliaciones de las investigaciones, citaciones y otras actuaciones contra quienes hubieran tenido participación en los hechos.

El viceministro Wilson Santamaría informó que estas acciones forman parte del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aclaró que la institución encargada de defender los intereses del Estado es la Procuraduría, que actualmente impulsa los mecanismos correspondientes.

“Lo que el Gobierno hace es dar cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana. Y la entidad que defiende los intereses del país es la Procuraduría General del Estado”, manifestó Santamaría.

Fiscalía definirá las nuevas actuaciones

La autoridad señaló que será el Ministerio Público el encargado de evaluar las ampliaciones de las investigaciones, las citaciones, los mandamientos y la búsqueda de las personas que presuntamente tuvieron participación en el operativo.

Santamaría sostuvo que, desde la posición del Gobierno, los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas constituyeron una ejecución sumaria que, según afirmó, habría sido instruida por decisiones políticas.

“Consideramos que fue una ejecución sumaria, instruida por decisiones políticas de personas irresponsables que tendrán que asumir su responsabilidad cuando sean convocadas como corresponde por las autoridades competentes”, afirmó.

Gobierno descarta interferir en la Fiscalía

Consultado sobre posibles acciones contra un exmandatario, entre ellas la emisión de sellos azul o rojo, Santamaría respondió que esa determinación corresponde al Ministerio Público.

“Es un tema que el Ministerio Público tiene que evaluar como corresponde y habrá que brindar la colaboración necesaria a través de las instancias respectivas”, señaló.

Asimismo, aseguró que el Gobierno no interfiere en las labores de la Fiscalía y que garantiza la independencia de los órganos del Estado, aunque manifestó su disposición de colaborar con las investigaciones.

Contexto del caso

El caso Hotel Las Américas se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial realizado en un hotel de Santa Cruz terminó con la muerte de tres ciudadanos extranjeros y la detención de otras personas, en el marco de una investigación por presunto terrorismo y separatismo.

A 17 años de aquellos acontecimientos, el seguimiento de la Procuraduría y las actuaciones que determine el Ministerio Público vuelven a poner el caso en la agenda nacional.