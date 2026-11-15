La imagen viral de las lluvias: un hombre navega en una lancha por Cochabamba

Mientras las intensas lluvias provocaban estragos en Cochabamba, un hombre encontró una particular manera de aprovechar las calles cubiertas de agua: sacó su lancha inflable y se puso a navegar.

El curioso momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa al hombre recorriendo las calles inundadas, aparentemente en inmediaciones de la avenida Oquendo, según señalaron algunos usuarios.

En las imágenes se observa al hombre sentado en su lancha inflable, utilizando un palo para remar y también impulsándose con las manos para avanzar por el agua acumulada.

Lo llamativo de la escena es que, mientras él realizaba su recorrido, varios vehículos circulaban por el mismo sector, en medio de las calles completamente inundadas.

Las lluvias provocaron estragos en Cochabamba

La particular escena contrasta con las emergencias que dejaron las intensas precipitaciones registradas entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo.

Las lluvias inundaron calles y viviendas, además de dejar vehículos atrapados en distintos sectores de Cochabamba, Tiquipaya, Sacaba y Quillacollo.

Mientras vecinos y equipos de emergencia enfrentaban las consecuencias del temporal, el hombre en su lancha se convirtió en protagonista de uno de los videos más llamativos de la jornada en redes sociales.