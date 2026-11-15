El joven que fue atacado con un arma blanca en inmediaciones del antiguo mercado Los Pozos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, perdió la vida. La víctima, conocida por los vecinos y comerciantes de la zona con el apodo de “Pato”, fue atacada durante una discusión con otro sujeto.

Una testigo relató que ambos jóvenes caminaban juntos mientras discutían. Según su testimonio, uno de ellos se adelantó y, en circunstancias que no pudo precisar, sacó un cuchillo de gran tamaño y atacó a la víctima.

“Lo correteó, ha dado tres a cuatro vueltas, se tropezó y allí lo acuchilló”, contó la mujer, quien aseguró haber presenciado el hecho.

La testigo también señaló que el joven sufrió una grave herida en la pierna y que era conocido en el sector, donde solía caminar y se había criado.

Tras el ataque, comerciantes y personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al joven, quien fue trasladado a una clínica. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El presunto agresor fue retenido por comerciantes y otras personas de la zona. Posteriormente, efectivos policiales lo trasladaron a dependencias policiales para iniciar las investigaciones correspondientes.

Amigos dejan velas en memoria de la víctima

La muerte del joven causó consternación entre comerciantes y personas que lo conocían. Como muestra de recuerdo, algunos colocaron velas y refrescos en el lugar donde perdió la vida.

“Hay velitas, refresquito han colocado sus amigos allí, recordándolo a él”, relató la testigo.

Los vecinos lo identificaban con el apodo de “Pato”, aunque aseguraron desconocer su nombre. Hasta el momento, se aguarda un informe oficial de las autoridades que esclarezca las circunstancias del hecho y los motivos de la discusión.