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Maestros cumplen 13 días de huelga de hambre y exigen eliminar la descentralización

El sector rechaza la propuesta del Gobierno y exige retirar la iniciativa legislativa al considerar que perjudica a la educación.

Juan Marcelo Gonzáles

15/11/2026 9:53

Agregar Reduno en
La Paz

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Los maestros urbanos cumplen 13 días de huelga de hambre y mantienen su rechazo al anteproyecto de ley de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos. El sector exige al Gobierno retirar definitivamente la propuesta, al considerar que representa un perjuicio para el sistema educativo.

A través de una publicación difundida por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), los maestros expresaron su desacuerdo con la iniciativa gubernamental y ratificaron su demanda de eliminación del anteproyecto.

La medida de presión se mantiene en La Paz, donde los movilizados cuestionan la propuesta de descentralización y exigen que las autoridades atiendan sus observaciones.

El conflicto se desarrolla en medio de las diferencias entre el Ministerio de Educación y el magisterio urbano sobre el futuro de la administración de los institutos técnicos y tecnológicos.

Los maestros sostienen que la iniciativa debe ser retirada y mantienen sus medidas de presión mientras esperan una respuesta favorable del Gobierno.


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