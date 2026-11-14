"Estoy firme con mis convicciones": ministro de Educación descarta renunciar

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, defendió la propuesta de descentralizar la administración de los institutos técnicos y tecnológicos, rechazó que se trate de una privatización y aseguró que el Gobierno continuará buscando acuerdos con el Magisterio Urbano, pese a la ruptura del diálogo.

La autoridad señaló que el encuentro con los dirigentes permitió intercambiar criterios e identificar algunos puntos de coincidencia, pero no logró avanzar debido a que los maestros condicionaron la continuidad de las conversaciones al retiro del anteproyecto.

“En el diálogo habíamos encontrado algunos temas que eran de coincidencia, el diagnóstico integral, por ejemplo, es un tema con el que coincidimos plenamente”, afirmó. Sin embargo, explicó que el Ministerio plantea realizar ese trabajo mediante mesas regionales.

Sanjinés sostuvo que la descentralización contempla transferir recursos del presupuesto nacional a las gobernaciones, con la obligación legal de destinarlos al pago de salarios del personal de los institutos y evitar que sean utilizados en otros rubros. Aseguró que las transferencias estarán garantizadas anualmente mediante una ley.

Ante las acusaciones de que la propuesta encubriría una privatización, el ministro rechazó esa interpretación y defendió la necesidad de modificar el actual modelo de administración.

“Al final volvió a surgir el radicalismo y de verdad presentaron exactamente la misma pregunta que hace 15 días en Cochabamba. Y la pregunta fue: ¿van a retirar el anteproyecto, sí o no? Y si la respuesta es sí, entonces nos retiramos. Si es no, veremos qué pasa”, relató el ministro.

También planteó que Bolivia debería contar con dos leyes educativas: una para la educación escolar y otra para la educación superior, debido a las diferencias entre ambos sistemas.

La autoridad cuestionó la propuesta del Magisterio de convocar a un nuevo congreso educativo y expresó sus reparos sobre los resultados de anteriores encuentros. “Los últimos tres congresos educativos, para no irme más atrás, no han llevado absolutamente a nada bueno”, manifestó.

Consultado sobre los pedidos de renuncia y el rechazo de algunos dirigentes a reconocerlo como interlocutor válido, Sanjinés descartó dar un paso al costado. “Yo estoy firme con mis convicciones”, respondió, al insistir en que continuará buscando acuerdos con los sectores involucrados.

Finalmente, ante la posibilidad de que el Magisterio radicalice sus medidas de presión con un paro de 72 horas, marchas y piquetes de huelga, el ministro aseguró que mantendrán abierta la posibilidad de diálogo, pero advirtió que aplicarán la normativa vigente.

“Día no trabajado es igual a día no pagado”, sentenció.