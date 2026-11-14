YPFB apuesta por proyecto Domo Oso para incorporar hasta 4 TCF de gas

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó que el proyecto exploratorio Domo Oso, ubicado en Tarija, tiene el potencial de incorporar entre 2 y 4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural a las reservas de Bolivia, en un momento en que el país enfrenta una caída histórica de sus recursos hidrocarburíferos.

La autoridad explicó que el proyecto será desarrollado por Petrobras y que existen condiciones técnicas para iniciar los trabajos. Sin embargo, todavía deben resolverse obstáculos legales relacionados con su ubicación próxima a la reserva de Tariquía.

“Solo ese proyecto tiene el potencial de incrementar las reservas de dos a cuatro TCF más”, afirmó Daroca.

El anuncio se produce después de que YPFB presentara la certificación oficial que establece que Bolivia cuenta actualmente con apenas 2,3 TCF de reservas probadas, el nivel más bajo registrado en los últimos 20 años.

Petrobras está lista para iniciar trabajos en Domo Oso

Daroca explicó que el proyecto Domo Oso constituye una de las principales apuestas de YPFB para recuperar las reservas de gas natural del país.

Según indicó, Petrobras cuenta con los equipos necesarios para iniciar las actividades una vez que se solucionen los impedimentos legales.

“La empresa operadora de este proyecto, que es Petrobras, tiene listo todo el equipo para entrar, empezar el camino de acceso”, manifestó.

La autoridad detalló que inicialmente se prevé perforar un pozo exploratorio para confirmar la existencia y las características del recurso.

Posteriormente, si los resultados son favorables, se desarrollarían otros tres o cuatro pozos para iniciar la producción del campo.

No obstante, aclaró que el proyecto podría tardar entre cuatro y cinco años en consolidarse, debido a los trabajos exploratorios y de desarrollo que se requieren.

Los 2 a 4 TCF mencionados representan una estimación de potencial y todavía no pueden considerarse reservas probadas.

Bolivia registra las reservas de gas más bajas en dos décadas

El presidente de YPFB reconoció que el país atraviesa una situación crítica debido a la disminución progresiva de sus reservas de gas natural.

Según la certificación realizada por una consultora internacional, con corte al 31 de diciembre de 2025, Bolivia dispone de 2,3 TCF de reservas probadas, frente a los 4,5 TCF registrados en la anterior certificación.

“Hoy estamos en el número más bajo de los últimos 20 años”, señaló Daroca.

La autoridad explicó que durante las últimas dos décadas se priorizó la explotación de los campos existentes, mientras las inversiones en exploración fueron insuficientes para reponer los recursos consumidos.

Esta situación provocó la declinación de los principales reservorios y limita actualmente la posibilidad de suscribir nuevos contratos de exportación a largo plazo.

YPFB advierte que Bolivia podría importar gas desde 2030

Daroca advirtió que, si no se realizan inversiones para recuperar la producción, Bolivia podría necesitar importar gas natural a partir de 2030.

“Si no hacemos nada, vamos a tener el año 2030 ya la necesidad de importar gas”, manifestó.

Explicó que este escenario tendría dos consecuencias: la pérdida de ingresos por exportaciones y la necesidad de destinar recursos económicos a la compra de gas en el exterior.

El presidente de YPFB señaló que los proyectos exploratorios como Domo Oso son fundamentales para revertir esta situación, aunque reconoció que sus resultados no serán inmediatos.

Por ello, planteó combinar nuevas exploraciones con inversiones en campos donde ya existen recursos descubiertos que podrían incorporarse a la producción en menor tiempo.

Se necesitan $us 450 millones para aumentar la producción a corto plazo

La autoridad informó que YPFB identificó proyectos relacionados con recursos contingentes, es decir, hidrocarburos descubiertos que todavía no se explotan por razones económicas o comerciales.

Para desarrollar estos recursos se necesitarían aproximadamente 450 millones de dólares de inversión inmediata.

“Hemos estimado que se requieren en forma inmediata del orden de los 450 millones de dólares para desarrollar esas reservas”, explicó.

Daroca sostuvo que estos proyectos podrían comenzar a producir entre uno y dos años después de recibir las inversiones necesarias.

La estrategia permitiría aumentar la producción en el corto plazo y, según las proyecciones de YPFB, postergar de 2030 a 2035 la necesidad de importar gas natural.