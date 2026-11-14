Este viernes 13 de noviembre, Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY quedaron sentenciados por decisión de Tito Larenti, quien tuvo la responsabilidad de evaluar a los dos equipos que cerraron la semana de competencia.

La jornada estuvo marcada por presentaciones cargadas de nostalgia, actuación y emociones. Por un lado, Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo interpretaron “¿Y cómo es él?”, de José Luis Perales, mientras que Giuseppe Benignini y UN1TY apostaron por “Tendría que llorar por ti”, de José Luis Rodríguez, “El Puma”.

Ambos equipos recibieron elogios y observaciones por parte de los jueces, pero solamente uno logró evitar la sentencia.

Antes de anunciar su decisión, Tito Larenti destacó el trabajo que realizaron ambos equipos durante la gala y reconoció el compromiso demostrado en sus respectivas presentaciones.

“La noche me gustó, siento que están trabajando y eso es importante”, manifestó el jurado.

Sin embargo, explicó que, en esta etapa de la competencia, las evaluaciones son cada vez más exigentes y que los detalles pueden determinar el resultado.

El juez aseguró que tanto Nahuel como Giuseppe realizaron un esfuerzo importante para ofrecer presentaciones de calidad.

“Creo que hoy se la rajaron ambos equipos trabajando”, señaló.

No obstante, aclaró que su decisión estaría basada principalmente en las emociones que cada propuesta logró transmitirle.

Finalmente, Tito Larenti reveló qué equipo debía ingresar a la zona de riesgo.

“Para mí, los que pasan a sentencia es el equipo de Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY”, anunció.

De esta manera, Giuseppe y sus bailarines quedaron sentenciados, pese a que su presentación inspirada en “El Puma” recibió valoraciones positivas por la energía, la actuación y la sincronización del equipo.