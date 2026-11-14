Giuseppe Benignini interpretó a “El Puma” y conquistó al jurado con una historia de desamor

Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY fueron los segundos en presentarse este viernes en La Gran Batalla, cerrando la última gala de la semana dedicada a “Canciones del recuerdo”.

El equipo apostó por una interpretación de “Tendría que llorar por ti”, de José Luis Rodríguez, “El Puma”, con una propuesta artística que combinó actuación, expresión corporal y coreografías para transmitir el sentimiento de una ruptura amorosa.

La presentación recibió valoraciones positivas de los cuatro jueces, quienes destacaron la conexión entre los integrantes, la energía y el trabajo escénico. Sin embargo, también identificaron aspectos técnicos y expresivos que deben perfeccionarse.

Una de las primeras devoluciones llegó de Elka Meyer, quien elogió la capacidad de UN1TY para construir presentaciones de gran impacto visual.

La jurado destacó que los bailarines logran transmitir una propuesta conjunta y que, en varios momentos, se mueven como una sola unidad.

“Hay algo que me gusta mucho de este equipo y es cómo magnifican las presentaciones”, manifestó.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la interpretación del famoso, quien, a su criterio, logró expresar el sufrimiento que transmite la canción.

La jurado señaló que Giuseppe fue más allá de lo mostrado en el video de referencia y buscó construir una actuación propia, centrada en las emociones del personaje.

“Estabas sufriendo lo que era la canción”, expresó.

Gabriela también valoró la energía de los integrantes de UN1TY y su compromiso con los personajes interpretados.

Quimey del Río también tuvo una evaluación favorable sobre la propuesta, especialmente por la manera sencilla en que el equipo decidió representar una historia de desamor.

El juez consideró que Giuseppe acertó en varios aspectos de la caracterización de José Luis Rodríguez y destacó su trabajo de lip sync.

Tito Larenti resaltó la coordinación y el trabajo conjunto de los bailarines, destacando que todos mantienen una misma línea artística durante buena parte de la coreografía.

El juez también valoró la capacidad del equipo para desplazarse por el escenario.

En cuanto a Giuseppe, reconoció que incorporó herramientas importantes para interpretar al cantante venezolano, aunque señaló que algunos movimientos de brazos no correspondían completamente al estilo del personaje.

Después de escuchar las devoluciones, Giuseppe Benignini compartió una dificultad que enfrentó su academia durante la preparación del espectáculo.

El participante reveló que tres de sus bailarinas estaban lesionadas, situación que, según consideró, influyó en el desempeño del equipo.

“Tengo tres bailarinas que están lesionadas y siento que eso influye un poco, pero estoy agradecido porque lo hicieron”, manifestó.

Sus palabras reflejaron el reconocimiento al esfuerzo de sus compañeras, quienes participaron en la presentación pese a las dificultades señaladas.