Nahuel Vidaurre y Giuseppe Benignini buscarán evitar la sentencia en una noche decisiva

Este viernes 13 de noviembre, La Gran Batalla cierra su semana de competencia con una nueva gala dedicada a las “Canciones del recuerdo”, donde dos equipos buscarán demostrar que merecen continuar en el programa.

La noche promete grandes interpretaciones, coreografías y mucha energía, pero también momentos de tensión, ya que uno de los jueces tendrá la responsabilidad de decidir qué equipo quedará sentenciado.

Los protagonistas de esta última jornada serán Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo, quienes se enfrentarán a Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY. Ambos llegan con un mismo objetivo: sorprender al jurado, conquistar al público y mantenerse lejos de la temida sentencia.

La temática “Canciones del recuerdo” representa un nuevo desafío para los participantes, quienes deberán transportar al público a otras épocas a través de interpretaciones de grandes éxitos musicales.

En esta oportunidad, Nahuel Vidaurre y Giuseppe Benignini tendrán que demostrar no solamente su capacidad para representar a los artistas elegidos, sino también la coordinación, creatividad y preparación de sus respectivas academias.

Cada movimiento, expresión y detalle de la puesta en escena será fundamental para conseguir una valoración positiva.

La gala llega después de una decisión inesperada que marcó la competencia.

Durante la noche del jueves, Quimey del Río sorprendió al enviar a sentencia a los dos equipos participantes: Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo, junto a Paola Guzmán y la Academia Bamboleo.

La determinación aumentó la tensión entre los participantes, ya que demostró que ninguna presentación tiene garantizado un resultado favorable.