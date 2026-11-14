Este viernes 13 de noviembre, Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo fueron los encargados de abrir la última gala de la semana dedicada a “Canciones del recuerdo”, con una interpretación del clásico “¿Y cómo es él?”, de José Luis Perales.

Con una puesta en escena que recreó la historia de una boda y la emoción de un padre, el equipo apostó por la actuación, la expresión corporal y una coreografía cargada de sentimiento para conquistar al jurado y evitar la temida sentencia.

La propuesta logró una respuesta mayormente positiva de los cuatro jueces, quienes destacaron el trabajo artístico, la interpretación de Nahuel y la capacidad del equipo para transmitir emociones.

Una de las devoluciones más entusiastas llegó de Gabriela Zegarra, quien celebró el desempeño del participante y reconoció el esfuerzo de toda la academia.

“Estás de vuelta, Nahuel. Siento que fue espectacular, te luciste, nos hiciste sentir emociones. Muy bien, chicos”, expresó la jurado.

Sus palabras reflejaron el impacto que tuvo la presentación, especialmente por la conexión emocional que consiguieron transmitir los bailarines y el famoso.

Por su parte, Quimey del Río resaltó la construcción de la puesta en escena, que comenzó de forma suave y fue aumentando gradualmente su intensidad hasta llegar a los momentos más emotivos.

“Creo que a todos nos ha conmovido. Me ha gustado bastante, me ha sorprendido”, manifestó.

El juez también destacó el trabajo de lip sync de Nahuel y la manera en que reguló su energía durante la interpretación.

Tito Larenti también tuvo palabras positivas para la presentación y destacó el trabajo de la Academia Baila Conmigo y su coach.

El juez consideró que esta vez el equipo cuidó los detalles y consiguió representar adecuadamente la historia de la canción.

“Creo que dieron un buen show en ese sentido”, señaló.

Sin embargo, observó que algunos bailarines varones parecían inseguros durante determinados momentos de la coreografía.

También consideró que incorporar más elementos característicos de José Luis Perales habría ayudado a fortalecer la interpretación del personaje.

La jurado Elka Meyer coincidió con sus compañeros al destacar la propuesta artística del equipo.

“La verdad que me pareció de una manera muy linda lo que propusieron”, expresó.

Meyer valoró la presentación por su prolijidad y recomendó prestar mayor atención a algunos trucos y movimientos, para evitar que pequeños errores afecten el desarrollo del espectáculo.

Tras recibir las devoluciones, Nahuel Vidaurre expresó su satisfacción por el resultado y aseguró que el equipo dedicó una parte importante de su preparación al trabajo actoral.

“Muy contentos, queríamos mostrar emoción, hemos trabajado mucho, sobre todo en actuación”, manifestó.