¡Se definió la eliminación! Natalie Vargas y Paola Guzmán tendrán que luchar por su permanencia

Tras una semana marcada por interpretaciones, coreografías, elogios y fuertes observaciones del jurado, Natalie Vargas y la Academia Idols Dance, junto a Paola Guzmán y la Academia Bamboleo, fueron elegidos para ir a la próxima gala de eliminación.

La decisión llegó después de que los cuatro jueces se reunieran para evaluar el desempeño de los cinco equipos que habían quedado sentenciados durante las diferentes jornadas de competencia.

Aunque la deliberación fue complicada y no existió un acuerdo unánime, finalmente se determinó que Natalie y Paola deberán enfrentarse al desafío de demostrar que merecen continuar en el programa.

Durante la semana, diferentes equipos quedaron en riesgo después de las evaluaciones del jurado.

Los sentenciados fueron:

Natalie Vargas y la Academia Idols Dance , bajo la dirección del coach Bruno Valencia, sentenciados por Gabriela Zegarra.

Esteban Garnica y la Academia Fusión Dance , dirigida por el coach Ángel de la Barra, sentenciados por Elka Meyer.

Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo , junto al coach Jorge Guachumanca, sentenciados por Quimey del Río.

Paola Guzmán y la Academia Bamboleo , dirigida por la coach Mayra Avendaño, también sentenciados por Quimey del Río.

Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY, sentenciados por Tito Larenti.

Cada equipo llegó a esta instancia después de recibir observaciones sobre aspectos como la interpretación de los artistas, la coordinación, la técnica y la conexión escénica.

Después de la deliberación, Elka Meyer fue la encargada de comunicar el resultado y explicar las razones que llevaron al jurado a elegir a los dos equipos.

La jueza reconoció que la semana había sido exigente y que, pese al trabajo de los participantes, se evidenciaron errores tanto en las coreografías como en las interpretaciones.

“Esta semana ha sido definitiva para nosotros, porque hemos visto muchas puestas en escena y hemos visto muchas fallas en los equipos y fallas en las interpretaciones”, expresó.

Finalmente, Elka Meyer confirmó la decisión del jurado.

“Se definió que los equipos que van a eliminación son Natalie Vargas y Idols Dance, junto a Paola Guzmán y Bamboleo”, anunció.

De esta manera, Natalie Vargas, acompañada de su coach Bruno Valencia, y Paola Guzmán, junto a Mayra Avendaño, deberán prepararse para una gala en la que estará en juego su continuidad en la competencia.