YPFB reconoce que Bolivia no es atractiva para la inversión petrolera y pide cambiar leyes

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, reconoció que Bolivia actualmente no ofrece condiciones atractivas para las empresas petroleras extranjeras, debido al modelo económico, la elevada participación estatal en la renta hidrocarburífera y la falta de seguridad jurídica para los inversionistas.

La autoridad admitió que el país necesita cambiar las reglas del sector para recuperar las inversiones en exploración y explotación de gas natural, luego de que las reservas nacionales descendieran a su nivel más bajo de los últimos 20 años.

En ese contexto, planteó la necesidad de aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que permita ofrecer condiciones competitivas frente a otros países de la región y recuperar la confianza de los inversionistas.

YPFB admite que las petroleras ya no encuentran condiciones para invertir

Daroca explicó que, durante los últimos años, la mayor parte de las inversiones en hidrocarburos fue asumida por YPFB y sus empresas subsidiarias, debido a la escasa participación de compañías privadas.

Según la autoridad, en los últimos cuatro años aproximadamente el 80% de las inversiones destinadas a exploración y explotación estuvo a cargo de la petrolera estatal.

Esta situación, afirmó, evidencia que las condiciones económicas actuales no resultan suficientemente atractivas para las empresas extranjeras.

“Las empresas privadas no les cierra la ecuación”, sostuvo, al explicar que determinados proyectos no generan la rentabilidad necesaria para justificar nuevas inversiones.

El presidente de YPFB advirtió que Bolivia compite con otros países productores de hidrocarburos, como Argentina, Brasil, Venezuela y Surinam, que también buscan captar capitales internacionales.

Estado recibe hasta el 94% de la renta petrolera en algunos campos

Uno de los principales aspectos que Daroca considera necesario modificar es el denominado government take, que representa la participación del Estado en la renta petrolera.

Según explicó, bajo la Ley 3058 y los contratos actuales, esa participación puede alcanzar entre el 90% y el 94% en algunos campos, mientras que en otros se sitúa entre el 84% y el 85%.

“Este government take ha hecho que, al evaluar una inversión, la ecuación no cierre. Y si no cierra, entonces el proyecto no se hace”, manifestó.

Daroca planteó que la nueva normativa debería reducir estos porcentajes para mejorar la rentabilidad de los proyectos y hacer que Bolivia pueda competir por inversiones con otros países.

“Uno de los aspectos que tiene que cambiar para ser competitivo como país es reducir este government take, hacerlo competitivo con relación a los otros países”, afirmó.

La autoridad aclaró que estos porcentajes están relacionados con la estructura económica de los contratos y los mecanismos de distribución de la renta petrolera, por lo que no deben confundirse directamente con las utilidades netas de las compañías.

Nueva Ley de Hidrocarburos debe ofrecer seguridad jurídica

El presidente de YPFB sostuvo que las reformas también deben garantizar estabilidad contractual y seguridad jurídica a las empresas interesadas en desarrollar proyectos de exploración.

Explicó que las inversiones petroleras requieren grandes cantidades de recursos económicos y varios años para obtener resultados, por lo que las compañías necesitan reglas claras.

“Lo otro que tiene que cambiar es darle mayor seguridad jurídica a las empresas que vienen, a partir de un marco contractual que les asegure la inversión”, señaló.

Daroca reconoció que algunas limitaciones también están relacionadas con disposiciones constitucionales, aunque no precisó qué artículos deberían modificarse.

Además, mencionó la necesidad de complementar la nueva Ley de Hidrocarburos con una Ley de Inversiones que permita recuperar la confianza de los capitales nacionales e internacionales.

“Necesitamos que el mundo venga y vea nuevamente a Bolivia como un lugar de inversión”, manifestó.