En mercados de La Paz sube el precio de la carne de pollo

Los precios de la canasta familiar continúan registrando incrementos. Esta vez en mercados de La Paz, el pollo experimentó una subida de aproximadamente Bs 1,30 en apenas una jornada, elevando su precio de comercialización hasta los Bs 20 por kilogramo, con referencias que alcanzan los Bs 22.

El aumento genera preocupación por el impacto que representa en la economía de las familias, considerando que el pollo es uno de los principales productos de consumo en los hogares.

La tendencia al alza de este alimento se suma a las variaciones registradas en otros productos de primera necesidad, lo que mantiene la presión sobre el presupuesto familiar.

Mientras tanto, los consumidores buscan alternativas para afrontar nuevos precios al momento de realizar sus compras en los mercados.