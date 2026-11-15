Arzobispo llama a no perder la esperanza y pide orar por Bolivia ante las dificultades

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, exhortó a la población a utilizar los talentos y capacidades que Dios concede a cada persona para ayudar a los demás, en lugar de guardarlos por miedo o utilizarlos únicamente en beneficio propio.

Durante su homilía en la celebración eucarística de este domingo, Leigue tomó como referencia el Evangelio de los talentos y recordó que Dios entrega dones a cada persona según sus capacidades, pero espera que estos sean puestos al servicio de la comunidad.

“El talento que el Señor nos da no es para nosotros mismos. No es para guardarlo. Todo talento que el Señor nos da es para ponerlo al servicio de los demás”, manifestó.

Llamó a vencer el miedo y asumir compromisos

El prelado reflexionó sobre la parábola del hombre que recibió un solo talento y decidió esconderlo por temor, señalando que muchas personas dejan de asumir responsabilidades por miedo a equivocarse, a ser criticadas o a comprometerse con los demás.

En ese sentido, cuestionó las actitudes de quienes no participan ni contribuyen, pero terminan convirtiéndose en obstáculos para las iniciativas de otras personas.

Pidió a los creyentes alegrarse por quienes trabajan por el bien común, apoyarlos y evitar convertirse en impedimentos para quienes buscan generar cambios en la sociedad.

Solidaridad con los más pobres

En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, monseñor Leigue también llamó a reflexionar sobre el compromiso con las personas que atraviesan situaciones de necesidad.

Señaló que los talentos también deben manifestarse mediante el amor al prójimo, la solidaridad y la capacidad de compartir con quienes tienen menos oportunidades.

Asimismo, exhortó especialmente a las personas que cuentan con recursos económicos y mayores posibilidades a utilizar sus capacidades y bienes para ayudar a los sectores más vulnerables.

Pidió mantener la esperanza por Bolivia

Durante su mensaje, el arzobispo también hizo referencia a la situación que atraviesa el país, mencionando los conflictos sociales, las dificultades del sector educativo y los incendios registrados en la Chiquitania, entre otros problemas.

Frente a este panorama, pidió no perder la fe ni la esperanza de que Bolivia pueda superar sus dificultades.

“No perdamos esa fe en Dios de que sí vamos a salir de esto”, expresó.

Finalmente, convocó a la población a orar por las autoridades nacionales para que tengan sabiduría y puedan trabajar por el bienestar del país, además de mantener el compromiso de contribuir, desde sus propias capacidades, a construir mejores días para todos.