Lluvias cubren la zona del incendio en Taperas; alistan inspección terrestre

Las lluvias registradas desde la madrugada de este domingo en la Chiquitanía generan expectativas sobre el control de los incendios forestales que afectan a los municipios de San José de Chiquitos y Roboré. Aunque los reportes satelitales ya no muestran focos de calor activos en Taperas, las autoridades aún no confirman que el fuego haya sido extinguido.

De acuerdo con la Regional de Defensa Civil Chiquitanía, las precipitaciones comenzaron aproximadamente a las 00:15 y alcanzaron sectores donde hasta el sábado se reportaba actividad del fuego, particularmente en las zonas de Taperas, Ipias y Chochís. Las lluvias podrían reducir la intensidad de los focos de calor y favorecer las tareas de mitigación.

Por su parte, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y la Dirección de Riesgo del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos informaron que, según los reportes del Puesto de Comando instalado en Taperas, las lluvias más intensas comenzaron alrededor de las 02:00. Desde entonces, las plataformas digitales de monitoreo satelital dejaron de reflejar focos de calor activos en ese sector.

Sin embargo, la nubosidad persistente dificulta la identificación precisa de posibles puntos calientes, por lo que los registros satelitales todavía deben ser contrastados con verificaciones en terreno.

Mapa satelital con el reporte de focos de calor y las zonas afectadas por incendios en San José de Chiquitos. Foto: Nasa Firms

Preparan operativos de reconocimiento

Defensa Civil aguarda una mejora de las condiciones meteorológicas para realizar un reconocimiento aéreo y evaluaciones con drones que permitan identificar posibles puntos de actividad y definir las acciones necesarias para lograr la liquidación completa del incendio.

Paralelamente, la Dirección de Recursos Naturales (Direna) y efectivos del Ejército tienen previsto desplegar un operativo de reconocimiento terrestre. También se movilizan patrullas hacia sectores de Roboré.

Asimismo, el helicóptero que operó el sábado, abasteciéndose desde la Propiedad Lagunas, tiene programado un vuelo de verificación en Taperas cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Equipos de emergencia en Taperas después de las lluvias. Foto: Defensa Civil

El Viceministerio de Defensa Civil mantiene el monitoreo y la coordinación operativa en la región, a la espera de nuevos reportes satelitales y de las condiciones necesarias para evaluar los efectos de las precipitaciones.

Un incendio que afectó miles de hectáreas

La emergencia se concentra en la zona de Taperas, al sur de Ipias y Chochís, en el municipio de San José de Chiquitos, donde el fuego afectó aproximadamente 8.000 hectáreas.

Aunque las lluvias representan un escenario favorable para las tareas de mitigación, la evaluación terrestre y aérea será determinante para establecer el alcance del control del fuego y confirmar si el incendio fue extinguido en su totalidad.