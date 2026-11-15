Granizada y lluvia interrumpen la entrada folklórica de la UPEA en El Alto

La intensa lluvia y la caída de granizo obligaron a interrumpir ayer sábado la XVIII Entrada Folklórica Universitaria de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), cuando las fraternidades recorrían la avenida Juan Pablo II, cerca de la avenida La Paz.

La precipitación inundó rápidamente la vía y sorprendió a los bailarines de las últimas carreras que participaban en el desfile, entre ellas Derecho. Ante las condiciones climáticas, varios estudiantes abandonaron el recorrido y buscaron refugio en viviendas cercanas. El público también se resguardó para protegerse del temporal.

La tormenta comenzó a afectar a la ciudad de La Paz desde las 18:30 y dejó varias calles anegadas, especialmente en sectores de la avenida La Paz, donde también se registraron dificultades para la circulación de vehículos y peatones.

Espectadores en busca de refugio. Foto: RR.SS.

Tormenta afectó a varios distritos

La Alcaldía de La Paz informó, a través la Dirección de Prevención de Riesgos y Resiliencia Urbana, que hasta las 21:25 persistía la tormenta eléctrica, con lluvia moderada y granizo en las partes media y baja de las cuencas de Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi.