Bono Juancito Pinto: revisa quiénes cobran del 16 al 22 de noviembre

El pago del Bono Juancito Pinto continúa esta semana con los padres, madres y tutores cuyas cédulas de identidad terminan en los números 7 y 8. El turno estará habilitado del 16 al 22 de noviembre de 2026 en las ciudades capitales y El Alto, de acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación.

El beneficio consiste en la entrega de Bs 300 por estudiante de unidades educativas fiscales y de convenio, además de centros de educación especial habilitados.

Para realizar el cobro presencial en el Banco Unión u otras entidades financieras autorizadas, el padre, madre o tutor registrado debe presentar:

Cédula de identidad original.

Fotocopia simple de la cédula de identidad del tutor.

Fotocopia simple de la cédula de identidad del estudiante.

El pago también puede efectuarse mediante depósito en cuentas del Banco Unión o a través de la billetera móvil Yasta, según el registro previo del tutor.

Cronograma de pago del Bono Juancito Pinto

El calendario establece los siguientes turnos para las ciudades capitales y El Alto:

Del 16 al 22 de noviembre: cédulas terminadas en 7 y 8.

Del 23 al 28 de noviembre: cédulas terminadas en 9 y 0.

Durante la quinta semana, el pago será irrestricto a nivel nacional, por lo que los beneficiarios podrán cobrar sin importar la terminación de su cédula de identidad. En las áreas rurales, el cobro está habilitado sin restricciones por terminación de cédula desde el primer día del periodo de pago.